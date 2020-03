“Roger Federer a fait un excellent travail pour éviter les blessures”

Au milieu des suspensions et des annulations auxquelles le monde du sport a dû faire face en raison de l’urgence du coronavirus, une réflexion circule sur les réseaux sociaux entre sérieux et facétieux. En fait, Roger Federer a choisi le moment idéal pour s’arrêter et subir l’opération du genou.

Lorsque le 20 fois champion de Slam a opté pour cette décision le 21 février, il a été calculé qu’il perdrait 3180 points jusqu’au début de la saison sur gazon. Dans une récente interview, Tim Henman a parlé du champion de Suisse: «Federer a fait un aussi bon travail que quiconque en évitant les blessures, mais il est actuellement absent pour une opération au genou.

Donc, cela arrive et il vous suffit de le gérer et de vous assurer que vous êtes patient et que vous attendez d’être à 100% en forme et en bonne santé pour revenir ». Il a également discuté de l’avenir d’Andy Murray: “Il a 32 ans et il ne rajeunit pas et c’est là que ce sera difficile parce que le temps n’est pas de son côté.

Mais c’est incroyable de revenir et de gagner un tournoi sur la tournée – gagner Anvers comme il l’a fait l’année dernière était une réalisation incroyable et je pense qu’il peut revenir jouer encore mieux. Il sera très, très difficile de disputer plus de sept matchs sur cinq sets comme il devra le faire pour remporter les titres du Grand Chelem.

Mais comme je l’ai vu maintes et maintes fois avec Andy Murray, si vous lui dites qu’il ne peut pas faire quelque chose, il aime certainement prouver le contraire aux gens. Le voir sur le terrain d’entraînement et voir à quel point il s’amuse, je pense que c’est incroyablement impressionnant, surtout compte tenu de ce qu’il a déjà accompli dans le jeu. ”