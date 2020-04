«Roger Federer a joué un match parfait à Wimbledon, m’aidant ..»

N ° mondial 8 Matteo Berrettini est actuellement aux États-Unis, mais pas dans les phases finales du deuxième événement Masters 1000 de la saison à Miami. Au lieu de cela, Matteo traverse l’isolement comme de nombreux athlètes du monde entier, espérant voir la fin du coronavirus bientôt et revenir au tribunal dès que possible.

Dans une interview avec le Sky Sport, Berrettini a parlé de différents problèmes, de l’isolement, des Rome Masters et d’autres membres du personnel, mentionnant son affrontement contre Roger Federer des 16 derniers à Wimbledon l’année dernière, remportant cinq matchs mais apprenant une leçon précieuse qui l’a aidé dans la tournois à venir.

Quelques semaines seulement avant ses 38 ans, le huitième champion Federer a renversé Berrettini 6-1, 6-2, 6-2 en 73 minutes pour se qualifier pour les quarts de finale, prenant d’assaut l’adversaire qui a remporté le titre à Stuttgart en grand style et perdu en demi-finale à Halle.

Jouant beaucoup de matchs au cours des deux dernières semaines et lors de ce marathon avec Diego Schwartzman au tour précédent, l’Italien n’avait rien dans le réservoir de la légende du All England Club comme Roger, servant à 45% et ne se tenant jamais comme un vrai challenger sur le tribunal.

D’autre part, Federer a livré un manuel attaquant le tennis, tirant de tous les cylindres et devançant l’adversaire à la fois sur le service et le retour pour sceller l’affaire en un rien de temps et rester sur la trajectoire du titre. Le Suisse a perdu 11 points au service, repoussant la seule chance de rupture et dynamitant 23 vainqueurs et seulement cinq erreurs directes pour décrocher l’un de ses triomphes les plus impressionnants à Wimbledon.

En ne tirant que trois as, Matteo a perdu la moitié des points dans ses matchs et s’est cassé six fois des sept occasions offertes à Roger, mettant fin à sa course dans les 16 derniers après un swing de gazon stellaire. Federer a connu un départ parfait, perdant un point au service dans l’ensemble du premier set et assurant des pauses dans les matchs quatre et six pour un 6-1 en un rien de temps.

Rien n’a changé dans le set numéro deux, Roger offrant une bonne prise après l’autre et volant le service de son rival dans les matchs trois et sept pour un 6-1, 6-2 en moins de 50 minutes! Sans rien en sa faveur, Berrettini a également subi deux pauses au début du troisième set, poussant Roger vers la ligne d’arrivée lorsque les Suisses se sont montrés amoureux à 5-2, plaçant le choc contre Kei Nishikori au tour suivant.

“Je me suis amusé contre Roger Federer à Wimbledon, il a parfaitement joué. Je n’étais pas prêt pour cette étape mais je l’ai chéri et cela m’a servi plus tard”, a déclaré Berrettini.