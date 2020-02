Roger Federer a montré le terrain qui accueillera le match avec Nadal

Roger Federer et Rafael Nadal participera à la Match pour l’Afrique 6, lors d’un incroyable événement caritatif ce soir au Cap, en Afrique du Sud. Ils collecteront des fonds pour les projets de la Fondation Roger Federer pour soutenir l’éducation des enfants africains.

Le champion suisse a hâte de poursuivre le tribunal contre son ami et rival historique. A travers son compte Instagram, Federer a montré les images de la cour (le stade du Cap) qui accueillera l’événement, en plaisantant avec Nadal: “Nous avons choisi cette couleur orange pour Rafa, mais c’est une surface très rapide”.

Federer et Nadal ont également concouru en 2010 pour le Match pour l’Afrique, à Zurich et à Madrid, mais cette année, dans un tribunal pouvant accueillir jusqu’à 50000 personnes, ils ont réussi à enregistrer un nouveau record de foule pour un seul match de tennis. La prédiction d’un nouveau record de foule pour un match de tennis pourrait dépasser celle établie par la performance entre Federer et Zverev à Mexico devant plus de 42 000 personnes.

Les billets se sont rapidement vendus en dix minutes dès leur mise en vente.