Roger Federer a montré pourquoi il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps

Le numéro 2 mondial Novak Djokovic a salué la grandeur de Roger Federer après que le Suisse de 38 ans ait enregistré un total de sept points lors de son affrontement en quart de finale de l’Open d’Australie. Federer, tête de série n ° 3, était sur le point de remporter une défaite choc, mais il a utilisé toutes ses connaissances et son expérience pour riposter et réclamer un 6-3 2-6 2-6 7-6 (8) 6 -3 victoire sur Tennys Sandgren.

Sandgren, qui visait à faire sa première demi-finale du Grand Chelem, avait trois balles de match dans le 10e match du quatrième set et quatre autres dans le tie-break. Dans le match qui a suivi, Djokovic, sept fois champion de l’Open d’Australie, a battu Milos Raonic 6-4 6-3 7-6 (1) pour réserver une demi-finale contre Federer.

“Il (Federer) a montré pourquoi il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il n’abandonne jamais et quand cela compte le plus, il est concentré et joue son meilleur tennis”, a déclaré Djokovic aux journalistes après sa victoire sur Raonic, par Metro UK. “Tennys a eu ses chances mais crédit à Roger, c’est incroyable qu’il ait réussi à revenir.”