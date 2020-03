Roger Federer a passé deux semaines dans notre académie à Dubaï

L’ancien joueur de tennis slovaque Ivan Horsky, qui possède maintenant une académie de tennis à Dubaï, a parlé de la légende suisse Roger Federer s’entraînant dans son académie pendant la morte-saison, dans une interview accordée à Sport24.sk. L’académie Horsky s’appelle IQ Tennis Academy et se concentre sur la formation de jeunes talents tandis que plusieurs joueurs ATP passent également du temps là-bas pour s’entraîner lorsqu’ils ne jouent pas sur le circuit.

Dans l’interview, Horsky dit: «Nous avons progressé beaucoup plus haut que par le passé. Nous avons de meilleurs joueurs de tennis sous nos ailes. De plus, nous aidons également à préparer des stars comme Federer, Khachanov et Tsitsipas. Ils viennent ici surtout lors de la préparation de la prochaine saison.

Parfois, ils vont en Amérique, mais quand ils ont découvert qu’il y a de très bonnes conditions ici et que c’est beaucoup plus près de l’Australie, avant le premier Grand Chelem de la saison, ils viennent ici. “Horsky dit que Federer a passé deux semaines dans son académie pendant la hors-saison récente.

«Roger Federer a été avec nous pendant deux semaines. C’est super quand on peut travailler avec une telle légende du tennis. Même s’il est venu avec sa famille, sa femme ne s’entraînait pas avec lui, mais elle faisait d’autres activités. En plus de la formation, il a également assisté à des matchs préparatoires.

Il nous a peut-être choisis car nous avons pu garantir un maximum de confort en termes d’intimité. Nous avons également fourni des gardes de sécurité de l’hôtel pour s’assurer que personne ne le dérange. “Horsky, qui vit à Dubaï depuis plus d’une décennie maintenant, a admis que Federer était totalement différent en personne par rapport à quand il était en public.

«Je pense qu’il est différent quand il est sous les objectifs de la caméra qu’auparavant. Je pense qu’il aime parler volontiers à tout le monde. Même après la formation, quand il était avec nous et que les gens voulaient un autographe, il n’a jamais dit non. Il est également possible qu’il le prenne uniquement comme un entraînement et soit plus détendu. “

Horsky, âgé de 31 ans, a brièvement concouru sur le circuit professionnel de l’ITF en 2006-07, mais n’a pas eu beaucoup d’impact sur la tournée professionnelle et a décidé de devenir entraîneur.