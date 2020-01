Roger Federer à propos de son dernier miracle de l’Open d’Australie: «J’ai eu une chance incroyable aujourd’hui»

Ce fut une autre grande évasion pour Roger Federer à l’Open d’Australie avec le 20 fois vainqueur du Grand Chelem admettant après le match “il faut parfois avoir de la chance”.

Après être revenu de 8-4 dans le super bris d’égalité du cinquième set contre John Millman au troisième tour, Federer s’est de nouveau retrouvé face à lui en quart de finale contre Tennys Sandgren.

Son rival américain avait trois balles de match à 5-4 dans le quatrième set et quatre autres au bris d’égalité. Mais le numéro 3 mondial a réussi à les sauver tous, à l’aide de quelques mauvais coups de Sandgren.

Il est finalement allé à un cinquième set et Federer a obtenu une pause à mi-chemin du décideur avant de le servir.

“Je pense que j’ai eu une chance incroyable.”

Heureusement ou non, voici comment @rogerfederer a évalué sa performance pour passer aux demi-finales # AO2020. # AusOpen pic.twitter.com/MK8UDBxT9o

– #AusOpen (@AustralianOpen) 28 janvier 2020

“Il faut parfois avoir de la chance, je vais vous le dire”, a déclaré le maestro suisse. “Dans ces sept balles de match, vous n’êtes pas sous contrôle. Cela pourrait ressembler à ça, mais je ne sais pas, j’espérais juste qu’il n’allait peut-être pas écraser un vainqueur sur ce point et garder la balle en jeu, qui sait à quoi il pense?

«J’ai eu une chance incroyable aujourd’hui. Alors que le match avançait, j’ai commencé à me sentir mieux et la pression a disparu. Je ne mérite pas celui-ci mais je me tiens ici et je suis évidemment très heureux. “

Federer a été troublé par une blessure dès le troisième set et a pris un temps mort médical.

Il a lutté tout au long du quatrième set, mais s’est battu et a réussi à repartir avec la victoire.

“J’ai beaucoup joué au tennis tout au long de ma vie, parfois vous commencez à vous sentir un peu drôle”, a-t-il déclaré à propos de la blessure. «J’ai commencé à sentir mon aine et ma jambe a commencé à se resserrer et je me débattais vraiment en défense.

«Je n’aime vraiment pas appeler l’entraîneur parce que c’est un signe de faiblesse et tout ça et j’essaie de ne pas le montrer. Le mieux est toujours quand c’est une aine que vous sortez du court et que personne ne sait ce que c’est.

«À la fin, j’étais comme quoi que je vais avoir un traitement supplémentaire sur la jambe, les gens savent ce que c’est, mais quand même.

“Je crois aux miracles, il pourrait y avoir de la pluie, il pourrait y avoir des trucs, ce n’était pas assez mauvais là où je pensais que ça allait empirer. C’était juste raide et serré – peu importe comment vous l’appelez et laissez-le me finir avec style. Il n’a pas fait ça si incroyablement chanceux aujourd’hui. “

⛷ou 🎾? @Rogerfederer pourrait avoir besoin de repenser ses priorités 😂 # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/MnKdiI4eH0

– #AusOpen (@AustralianOpen) 28 janvier 2020

Ensuite, le champion en titre Novak Djokovic ou Milos Raonic pour une place en finale.

«C’est agréable de revoir Milos et de bien jouer. C’est agréable pour lui de rappeler à tout le monde qu’il fait partie du classement. Je suis vraiment content pour lui », a déclaré Federer. «Novak, c’est un champion, surtout ici en Australie. Nous avons eu des matchs épiques dans le passé. Peu importe qui je joue, je dois me sentir mieux qu’aujourd’hui.

«Les tirages ne sont pas plus faciles. Mais j’ai le prochain [two] jours sans rien à faire… Vous vous sentez mieux et vous ne savez jamais. Avec ces échappées chanceuses, vous pourriez jouer sans attentes car vous savez que vous devriez skier en Suisse… Autant en profiter! »

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.