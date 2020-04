Roger Federer a-t-il vraiment le temps de gagner plus de titres cette saison?

Avant la pandémie de coronavirus, Roger Federer avait développé des affections de l’aine et du bas du dos alors qu’il jouait une dure bataille aux quarts de l’Open d’Australie avec Tennys Sandgren. Le 100e joueur classé n’a pas joué comme le dictait son classement et après avoir perdu le premier set, il est venu gagner des sets consécutifs tourmentant le meilleur classement suisse.

Il est finalement tombé entre les mains de Federer alors qu’il se battait pour remporter deux sets consécutifs, puis le décideur pour être victorieux en quart de finale. “Il faut parfois avoir de la chance, je vous le dis”, a-t-il dit en riant.

Mais comme la chance dérive, elle peut également dériver et pour Roger Federer qui était un peu fatigué du set de 5 qu’il a remporté contre Sandgren, il n’a pas saisi le match contre Novak Djokovic en demi-finale. Le problème était que le Suisse n’était pas venu avec toutes ses compétences à flot pour blesser Djokovic sur le plan stratégique.

Il était malade et a fait un bon essai au début du set. Le Serbe se sentait déprimé à l’ouverture et a vu comment la motion de Federer semblait gênée. “Quand j’étais sur le terrain au début, je faisais vraiment trop attention à ses mouvements … Je n’étais pas dans le bon équilibre … Je n’exécutais pas les bons coups … Déficit de 4-1 à Love-40.

J’ai eu la chance de bien servir … “La demi-finale de Federer avec Djokovic ne s’est pas déroulée comme il le souhaitait.” Je jouais sans rien perdre, évidemment. J’ai essayé de faire de grosses coupures au ballon … assurez-vous de le garder au dépourvu et de le mélanger autant que possible.

Je pense que je suis très bien revenu au début … malheureusement je n’ai pas pu le servir. “C’est lors de la conférence de presse que les Suisses avaient l’air plutôt découragés.” J’ai l’impression que j’aurais dû trouver un moyen de le faire cette…”

Il était évident que ses ressources n’étaient pas libres de jouer. La tournée a rapidement pris un tournant désespéré, car l’épidémie de coronavirus a entraîné l’annulation du tournoi par les organisateurs de tennis d’Indian Wells. Ce fut bientôt l’Open de Miami qui devait être annulé avec d’autres événements majeurs.

Le coup fatal a été l’Open de France qui a été reporté de mai au 20 septembre-4 octobre. Ce serait une semaine après l’US Open et coïncidait avec la Laver Cup, fondée en partie par Roger Federer. Auparavant, Federer avait subi une chirurgie arthroscopique du genou et son objectif était de guérir et de se préparer à partir en tournée.

Au lieu de cela, il a soudainement été impliqué dans le conflit des dates éventuellement changeantes de son événement prestigieux et de ce que cela signifierait pour les joueurs qui participent normalement. Le Suisse avait besoin de temps non seulement pour guérir, mais pour réfléchir à la prochaine tournée qui serait annulée ou reportée et s’il pouvait y jouer.

Certains joueurs sont dans les limbes des blessures, des maux et des chirurgies, tandis que d’autres se concentrent sur le maintien de la forme et beaucoup sur la façon dont ils obtiendront les fonds pour s’envoler vers un tournoi désigné depuis qu’ils ont joué pendant des mois. La saison de gazon sera bientôt là et les organisateurs de Wimbledon pourraient également se retirer pour ne pas causer de confusion et d’interférence si la situation virale n’a toujours pas cessé.

À l’heure actuelle, Federer ne se préoccupait pas de gagner des titres mais de redresser son calendrier de tournées. Il y a des décisions à prendre et des réflexions sur sa capacité à performer à des niveaux supérieurs qui peuvent être compromises si la tournée ne reprend pas bientôt.

“On ne sait jamais ce que l’avenir réserve surtout à mon âge … je suis confiant”, disait-il, sachant très bien qu’il n’y a peut-être pas de titres qui pourraient encore être sur sa raquette, pas avec son âge et son rythme. compétition en tournée.

“Je suis heureux de ce que je ressens pour être honnête”, a avoué Federer. La plupart des joueurs ne savent plus quoi faire du temps dont ils disposent en attendant que les choses recommencent. Mais pour Roger Federer, il devra également suivre le programme et voir si tout le temps qu’il a dû récupérer des victoires de races pour lui ou cela lui permettrait-il de prendre un certain temps pour revenir à son style de victoire.