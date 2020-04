“Roger Federer a toujours été très gêné”

Paul Annacone a eu une excellente carrière de joueur, remportant trois titres dans le circuit principal et atteignant le Top 15 du classement mondial. L’Américain a collaboré avec des champions du calibre de Pete Sampras, Tim Henman, Roger Federer et Sloane Stephens, alors qu’il fait désormais partie de l’équipe de Taylor Fritz, l’une des grandes promesses du tennis américain.

“Taylor est l’une des personnes les plus déterminées que je connaisse, cela peut être à la fois une bonne et une mauvaise chose”, explique l’homme de Southampton dans un rapport pour l’ATP. «C’est un défi de le convaincre de quelque chose en quoi il ne croit pas, mais c’est aussi bien de faire face à l’adversité, quand il est sur le terrain et que les choses ne vont pas bien.

Il est l’un des meilleurs concurrents du monde, il ne s’arrête jamais, je l’ai même vu gagner des matchs quand il est malade. Ces ingrédients sont essentiels pour atteindre sa pleine puissance », a expliqué le technicien de 57 ans. Annacone a également rappelé son expérience avec Federer et Sampras: «Roger a toujours été très gêné, c’est pourquoi il était si facile de le former.

Vous n’avez pas grand chose à le convaincre, il le fait déjà de manière pragmatique et cela n’affecte pas sa confiance. C’est l’une des raisons pour lesquelles il continue de briller depuis si longtemps, car il se sent à l’aise dans sa propre peau.

Vous pouvez devenir très réaliste sur ce que vous faites bien et ce que vous ne faites pas. Pour convaincre Roger, vous devez le lui prouver, expliquez toujours pourquoi. Sinon, la méthode ne fonctionnerait pas. Pete était plus concis, il voulait une direction claire et directe, sortir avec un plan simple en tête.

Vous devez savoir ce dont chaque joueur a besoin. C’est l’un des arts de l’entraînement et l’une des raisons pour lesquelles j’aime tant m’entraîner. ”