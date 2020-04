Roger Federer abat Denis Shapovalov pour écrire l’histoire

En demi-finale du premier Open de Miami au Hard Rock Stadium il y a un an, le triple champion Roger Federer a renversé le jeune pistolet Denis Shapovalov 6-2, 6-4 en une heure et 13 minutes. Le Canadien n’a pas pu faire bonne impression contre son idole d’enfance lors de leur premier affrontement sur le Tour, la Suisse ayant assuré la place lors de la 50e finale du Masters 1000, devenant le premier joueur à avoir atteint cet objectif et laissant Rafael Nadal le 49e.

C’était une autre démonstration dominante du vétéran qui a fait à peu près tout sur le terrain, utilisant chaque occasion d’attaquer et de maîtriser l’adversaire à la fois au service et au retour pour remporter la 373e victoire du Masters 1000.

Servant à seulement 49%, Federer a perdu huit points derrière le tir initial, effaçant deux chances de pause pour augmenter la pression de l’autre côté du filet, celui que Denis n’a pas pu supporter. Le Canadien n’a pas pu faire grand-chose au deuxième service, se cassant trois fois des 11 occasions offertes à Roger et terminant une autre manche compacte du Masters 1000 en demi-finale.

Federer a terminé le match avec 17 gagnants et huit erreurs directes, apprivoisant magnifiquement ses tirs et laissant Shapovalov sur un ratio de 14-29, le jeune pulvérisant les erreurs des deux ailes également pour dériver loin du résultat positif.

De plus, Roger avait un net avantage à la fois dans les échanges les plus courts (38-31), moyens (21-10) et les plus étendus (8-4) pour conclure le triomphe avec style et assurer la place en finale. Les deux joueurs ont servi moins de 45% dans le premier match, avec seulement une différence frappante, alors que Federer a perdu quatre points dans ses matchs contre 19 que Denis a cédé, faisant face à sept chances de pause et subissant deux pauses pour envoyer Roger miles devant.

De 40 à 15 au premier match, le jeune a commencé à lutter et Federer était là pour forcer six égalités et une chance de pause que le Canadien a sauvé avec une attaque solide, ramenant le match à la maison après dix minutes pour éviter un déficit précoce!

D’un autre côté, Roger a tenu à l’amour dans le deuxième match et a trouvé la plage au retour dans le suivant pour décrocher la première pause lorsque Denis a pulvérisé une énorme erreur de revers. En revenant de l’intérieur du terrain et en prenant le ballon tôt, le Suisse a obtenu une autre pause dans le match cinq pour ouvrir une avance de 4-1 après 23 minutes rapides, statuant sur le terrain contre l’adversaire qui ne pouvait pas oublier qui était de l’autre côté de la net.

Denis a repoussé deux points de set au service dans le septième match avant que Federer ne décroche le premier match avec un vainqueur de service quelques minutes plus tard, progressant de 6-2 après 35 minutes et créant l’élan avant le set numéro deux, ressemblant à un favori clair pour ramener la victoire à la maison en un rien de temps.

Tout à coup, le Suisse a dû jouer contre quelques occasions de pause dans le deuxième match du deuxième set, les repoussant avec les vainqueurs et clôturant le match avec un solide coup pour garder le service intact. Le maître a cassé l’apprenti dans le troisième match après une erreur de coup droit de Shapovalov, effectuant un mouvement crucial et délivrant trois prises droites à l’amour avant de créer une balle de match au retour à 5-3.

Shapovalov a réussi à le sauver et à prolonger le set avant que Federer ne franchisse la ligne d’arrivée avec une autre prise de commandement dans le dixième match, se précipitant dans la 50e finale du Masters 1000 et battant le record contre John Isner, dans la quête du 28e Masters 1000 Titre.