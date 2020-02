Roger Federer adopte un calendrier de courts en terre battue pour 2020, avec Roland Garros comme ..

Tony Godsick, l’agent de Roger Federer, a brisé les rumeurs sur le calendrier à venir du 20 fois champion de terre battue, confirmant qu’il ne prévoyait de participer qu’à Roland-Garros! Comme toujours au cours des deux dernières saisons, il y avait beaucoup d’histoires et de rapports différents sur les plans de Roger pour les événements sur terre battue de cette année, avec beaucoup d’entre eux dont Madrid et Rome où il a joué il y a un an.

Cependant, il n’y a eu aucune confirmation de Roger lui-même ou des organisateurs du tournoi et la situation semble être beaucoup plus précise maintenant, la star suisse visant à se battre pour le titre à Roland-Garros sans jouer de tournois officiels après Miami.

Le joueur de 38 ans est toujours classé troisième au monde derrière Novak Djokovic et Rafael Nadal, atteignant ces dernières étapes lors d’événements notables et se battant pour les titres Masters 1000 et Major bien qu’il soit parmi les plus anciens joueurs actifs restants sur le Tour.

Federer était demi-finaliste à Roland-Garros il y a un an avant de perdre deux balles de match en finale à Wimbledon et de se qualifier pour les quatre derniers à l’Open d’Australie il y a quelques semaines, perdant seulement contre Nadal et Djokovic lors de ces trois rencontres.

Federer tentera de défendre le titre à Dubaï dans deux semaines, embrassant le swing nord-américain à Indian Wells et à Miami après cela et prenant presque deux mois de congé pour charger les batteries de Roland Garros et le swing sur herbe qui suit après cet événement solitaire sur terre battue.

En 2016, Federer a joué à Monte-Carlo et à Rome avant de sauter Roland Garros pour la première fois depuis de nombreuses années, en restant loin de la surface la plus lente en 2017 et 2018 pour prendre le plus de repos possible et livrer son meilleur tennis sur l’herbe bien-aimée.

Tout a changé il y a un an lorsque Federer est revenu sur terre battue à Madrid et à Rome, s’inclinant face à Dominic Thiem après une bataille incroyable et se retirant avant le choc avec Stefanos Tsitsipas avant le deuxième Major de la saison, se rendant à Paris pour la première fois depuis 2015.

Prouvant à nouveau sa classe et sa qualité, Roger a utilisé un tirage favorable (aucun joueur du top 60) pour atteindre les quarts sans perdre un set, battant Stan Wawrinka là-bas en quatre sets serrés pour se qualifier pour les demi-finales et définir une autre rencontre avec Rafael Nadal, 14 ans après leur première demi-finale de Roland Garros.

Nadal a remporté celui-là 6-3, 6-4, 6-2 en route vers son 12e Major sur terre battue bien-aimée, Federer attendant une autre chance de courir après le trophée à Paris, le remportant une seule fois en 2009 lorsqu’il a terminé un Grand Carrière Claquer.