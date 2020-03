Roger Federer affronte Juan Martin del Potro pour la septième finale de Dubaï

Pendant la majeure partie de la saison 2011, Roger Federer a suivi derrière Novak Djokovic et Rafael Nadal, remportant le titre à Doha dans la semaine d’ouverture mais restant à l’écart des trophées au cours des neuf prochains mois. Tout a changé après l’US Open lorsque Federer a décroché 17 victoires consécutives pour clôturer l’année en beauté, conquérant Bâle, Paris et les finales ATP pour gagner un élan considérable avant 2012.

Là, Rafael Nadal a stoppé le Suisse en demi-finale de l’Open d’Australie tandis que le mois de février apportait plus de joie à Roger, remportant le titre à Rotterdam et se dirigeant vers Dubaï où il remporterait le premier titre depuis 2007!

Andy Roddick et Novak Djokovic ont été les joueurs à battre dans le désert entre 2008-2011 et Federer a été le finaliste battu en 2011, s’inclinant face à Novak Djokovic et espérant changer cela 12 mois plus tard. Roger a eu besoin de 67 minutes pour lancer l’assaut avec une victoire de 6-0, 7-6 sur Michael Llodra, servant bien et brisant le Français trois fois dans le premier match avant une bataille beaucoup plus serrée dans le deuxième set qu’il a gagné 8-6 dans le jeu décisif.

Dans le choc des joueurs expérimentés, Roger a renversé Feliciano Lopez 7-5, 6-3 en 76 minutes, perdant neuf points au service et ne rencontrant jamais de problèmes au service, marquant une pause dans chaque set pour passer aux huit derniers. Dans la répétition de la finale de 2007, Federer a dépassé Mikhail Youzhny 6-3, 6-4 en 70 minutes, créant 11 occasions au retour et défendant magnifiquement son service pour assurer la place en demi-finale, avec Juan Martin del Potro, Novak Djokovic et Andy Murray.

Le 2 mars, Federer et del Potro se sont battus pendant exactement deux heures, les Suisses l’emportant 7-6, 7-6 pour se qualifier pour la septième finale de Dubaï et vaincre l’Argentin pour la dixième fois en 12 rencontres depuis Wimbledon 2007.

C’était déjà le troisième affrontement entre Roger et Juan Martin en 2012, l’adversaire mieux classé ayant conquis les deux précédents à Melbourne et Rotterdam, trouvant le moyen de le répéter à Dubaï et fixant la rencontre finale avec Andy Murray qui a évincé Novak Djokovic.

Federer a perdu 16 points en 12 matchs de service, sans jamais faire face à un point de rupture et en créer six au retour, ne réussissant à saisir aucun de ceux-ci et devant assurer la victoire d’une manière plus difficile. Les rivaux n’ont eu besoin que de 19 minutes pour conclure les six premiers matchs, servant bien et n’offrant aucune chance aux supporters.

Il est finalement apparu dans le 12e match lorsque Juan Martin a servi à rester dans le set avec l’Argentin repoussant deux points de rupture avec quelques courageux frappant pour atteindre un tie-break où Federer a forcé une erreur à se déplacer de 5-2, convertissant le quatrième point de set avec un coup droit croisé gagnant à 6-5 pour sécuriser l’ouvreur et gagner un coup de pouce massif.

Face au défi ultime dans le troisième jeu du deuxième set, del Potro a repoussé trois points de rupture pour rester du côté positif du tableau de bord, en abattant un autre à 2-2 avec un vainqueur en coup droit, les deux joueurs servant bien dans la matchs à venir pour mettre en place un bris d’égalité où l’Argentin a ouvert un avantage de 5-0, semblant bon d’envoyer la rencontre dans un décideur malgré tous les problèmes.

Servant à 6-2, Juan Martin a envoyé un coup droit pointu longtemps pour perdre un point de consigne et Federer a effacé les deux suivants avec les gagnants, réduisant le déficit et égalisant le score à 6-6 suite à une énorme erreur de coup droit de del Potro qui lui coûterait chèrement.

Le revers de Roger a enduré tous les efforts au 13e point pour assurer une autre mini-pause, scellant l’affaire lorsque Juan Martin a pulvérisé une erreur de revers pour terminer une évasion et passer en séries droites.