Roger Federer affrontera-t-il plus de défis pour remporter des victoires?

Il faut que plus un joueur reste longtemps dans le tennis professionnel, mieux il s’améliore et plus il est facile de gagner la plupart des joueurs. Cela peut se produire jusqu’à ce que la moitié de la fin des années 30 se glisse, puis il peut y avoir des moments plus difficiles pour exceller.

Tout le monde ressent la chaleur surtout Roger Federer. “Grigor a pu me mettre à l’écart et je me suis battu avec ce que j’avais et c’est tout … Il m’a donné toutes sortes de problèmes de rythme …”, avait déclaré Federer après sa défaite face au Bulgare Grigor Dimitrov lors de l’édition 2019 des États-Unis.

Quart de finale ouvert. Les correspondances prévisibles s’avèrent parfois imprévisibles. Lorsque le tirage au sort oppose Federer à un top 50 ou 60e joueur, sur le papier, les chances sont peut-être pour les Suisses de gagner, mais parfois cela ne se produit pas.

Il se rend compte que, parfois, il est le meilleur homme mais tout peut arriver. “Je n’ai pas joué de matchs adéquats depuis de très nombreuses semaines … 95% des gars viennent ici avec des matches. Je ne suis pas de ceux-là”, dit-il souvent à propos des tournois un peu mal préparés.

Le Suisse ressent continuellement la pression, un genre différent de celui où il avait 10 ans de moins. Les matchs d’ouverture de chaque tournoi ont pour Federer une autre barrière. Il a dû admettre: “..les 3 premiers tours sont la clé pour commencer.

Habituez-vous à la pression. Restez calme quand enregistrer le point de rupture des 30 points … c’est l’inconnu qui peut parfois faire peur … “, a-t-il admis avec appréhension. Le quart de finale de l’Open d’Australie a été un moment effrayant pour Federer alors qu’il plongeait dans 100e classé Tennys Sandgren lors de leur première rencontre.

“Il faut parfois avoir de la chance, je vous le dis”, dit Federer en riant sur sa victoire de 5 sets contre l’Américain. La chance a peut-être joué un rôle dans la victoire de Federer, mais devrait-elle toujours être le facteur de la victoire? Ça ne peut pas être.

Le premier set que le Suisse avait remporté et cela lui a donné une nouvelle confiance en lui. Mais le voyage vers la victoire du match était trop long et incertain. Sandgren avait remporté les 9 de 11 matchs et cela créait un doute dans la tête de Federer quant à la possibilité de gagner son concurrent qui était super fort et avait certainement de meilleures stratégies à certains moments plus que lui.

Mais il y a des situations où un joueur sent qu’il a surmonté le bouleversement et va gagner. Federer dit souvent à propos de sa fortune en admettant que “je pense que j’ai eu une chance incroyable aujourd’hui … Au fur et à mesure que le match se déroulait, j’ai commencé à me sentir mieux et toute la pression a disparu.”

La compétition est formidable où les joueurs sont en désaccord avec le NextGen, les joueurs de retour, les qualifications et le top 5. Il peut y avoir un moment où la chance ne sera tout simplement pas là et cela nécessitera du grain et de l’endurance physique ainsi que de la force mentale pour gagner match après match.

L’idée d’avoir de longues pauses entre les tournois ne fonctionnera pas et avoir de nombreux matchs d’expérience entraînera l’épuisement. Il est nécessaire de trouver le niveau intermédiaire qui fonctionne, mais de plus en plus, cela peut être difficile et Roger Federer sait que c’est le mystère et la magie de gagner constamment.