Roger Federer appelle Uniqlo pour leur généreux don au milieu d’une pandémie de coronavirus

Le maestro suisse Roger Federer a une nouvelle fois montré sa compassion en faisant don d’un million de francs suisses pour venir en aide aux familles les plus vulnérables de Suisse, qui luttent contre COVID-19.

«Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise!» – Roger Federer

«Ce sont des moments difficiles pour tout le monde et personne ne devrait être laissé pour compte. Nous espérons que d’autres pourraient se joindre à soutenir davantage de familles dans le besoin. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise! Reste en bonne santé!” Roger Federer a annoncé la semaine dernière.

Suite à son geste généreux, ses sponsors Uniqlo ont annoncé leur décision. Ils achèteront et donneront 10 millions de masques à des établissements médicaux hautement prioritaires dans le monde entier. Après être tombé sur leur initiative chaleureuse, Roger Federer a publié «Merci pour votre soutien».

Outre Uniqlo, d’autres sociétés dans le monde luttent contre «l’ennemi invisible». Elles ont abandonné leurs activités principales et aident le monde à lutter contre le coronavirus.

Par exemple, la société de véhicules électriques Tesla aide à répondre aux pénuries de ventilateurs. Ils ont acheté des centaines de ventilateurs en Chine et les ont ensuite expédiés aux États-Unis. Le géant multinational de la technologie Apple fera don de millions de masques au secteur de la santé. De plus, de nombreuses compagnies d’alcools sont intervenues pour produire des désinfectants pour les mains.

Les dons du monde du tennis pour lutter contre la crise des coronavirus

La fraternité du tennis contribue de façon désintéressée et aide le monde à se libérer de la situation difficile. Le numéro un mondial Novak Djokovic a annoncé un don d’un million d’euros aux familles serbes touchées par le virus mortel.

«Le combat n’est pas facile, les chiffres ne sont pas agréables, mais je suis convaincu que nous réussirons à en sortir plus forts qu’auparavant. Il est important de rester unis dans ce combat, de s’entraider, afin que nous puissions vaincre ce virus plus rapidement et plus facilement », a annoncé le Serbe.

Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, qui a enregistré le plus grand nombre de morts en 24 heures dimanche, a fait don de sa part et a également exhorté ses compatriotes à faire de même.

«L’objectif est clair, obtenir 11 millions d’euros pour venir en aide à 1 350 000 personnes. Pau et moi avons déjà fait notre don, nous vous faisons confiance car ce sera notre meilleure victoire », a déclaré Rafa.

Et l’ancienne championne des Internationaux de France, Ana Ivanovic, a parrainé 35 ventilateurs pour lutter contre le coronavirus en Serbie.