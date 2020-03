Roger Federer applaudit la société mère d’Uniqlo pour l’acquisition de 10 millions de masques

Uniqlo, la marque de sport japonaise approuvée par la légende du tennis suisse Roger Federer, a annoncé qu’elle donnerait 10 millions de masques pour la protection médicale, car cela aiderait le monde à lutter contre la pandémie de COVID19. Federer, qui a déménagé de NIKE à Uniqlo en 2018, a partagé un post d’Uniqlo sur sa page Facebook et a déclaré: “Merci pour votre soutien” Dans son message, Uniqlo a déclaré que sa société mère Fast Retailing a obtenu le soutien de ses partenaires de fabrication pour acheter 10 millions de masques qui seront donnés à des établissements médicaux hautement prioritaires dans le monde entier.

Et que leur objectif est de fournir plus d’assistance à mesure que les besoins spécifiques deviennent plus clairs. Plusieurs entreprises se sont engagées à produire / donner des désinfectants, des masques, des gants et d’autres équipements dont les gouvernements et les professionnels de la santé du monde entier ont un urgent besoin pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, se remet actuellement d’une opération au genou qu’il a subie plus tôt cette année, avant l’annulation de tous les tournois en raison de la pandémie. Lui et son épouse, Mirka Federer, ont personnellement donné 1 million de francs suisses à des familles vulnérables en Suisse touchées par la pandémie de COVID-19.

Uniqlo est un concepteur, fabricant et détaillant de vêtements décontractés japonais et est une filiale à part entière de Fast Retailing Co., Ltd. Fast Retailing est une société de portefeuille publique japonaise, qui possède également J Brand, Comptoir des Cotonniers, GU, Princesse Tam- Tam et la théorie.