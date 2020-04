Roger Federer applaudit le coup de main d’Andy Roddick aux familles pauvres d’Austin

Roger Federer a apprécié l’initiative de la Fondation Andy Roddick d’aider les familles pauvres d’Austin, au Texas, qui sont fortement touchées par la crise des coronavirus. Federer a qualifié la bonne action de Roddick de «merveilleuse contribution».

Fondée en 2000, la Fondation Andy Roddick a créé le 3 avril un fonds d’urgence familial pour aider les Texans qui se sont retrouvés dans une situation très difficile une fois la pandémie frappée. Les enfants sont particulièrement touchés car bon nombre d’entre eux comptaient sur les deux repas offerts par les écoles pour obtenir leurs nutriments vitaux quotidiens.

«C’est énorme. Si vous pensez au coût de l’épicerie, même le plus petit don peut couvrir l’épicerie d’une journée, ce qui en ces temps est énorme. C’était notre premier objectif: nous devons remplacer ces deux repas par jour, pour ne pas jeter une famille qui est déjà potentiellement dans une situation stressante dans une situation financièrement stressante », a déclaré Roddick pour ATPTour.com.

«Heureusement, nous planifions à l’avance, nous avons donc un peu de piste, mais nous avons aussi du personnel et de la nourriture et il y a tellement de besoins différents que nous devons combler en ce moment. Tout ce que nous pouvons obtenir aide et la communauté d’Austin a été incroyable… Chaque petit moment en ce moment peut faire la différence pour une famille », a poursuivi Andy.

Au cours des trois premiers jours suivant le lancement du fonds d’urgence, plus de 15 000 dollars ont été collectés. C’est une bonne quantité, mais Roddick se sent engagé à aider la communauté d’Austin et il prend l’exemple des autres stars du tennis qui aident constamment ceux qui les entourent, comme Novak Djokovic, Roger Federer et plus encore.

“Quand vous regardez des gens comme Billie Jean King et Arthur Ashe et Andre Agassi et Martina Navratilova et ce que Vénus et Serena ont fait, le tennis a toujours eu cette culture … Cela suscite une sorte de fierté de faire partie de cette communauté, mais cela crée également une responsabilité de faire votre part », a déclaré Andy Roddick.

Magnifique contribution,

chemin à parcourir @andyroddick 👏 @theARFoundation https://t.co/3iMlFlyJnq – Roger Federer (@rogerfederer) 13 avril 2020