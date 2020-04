Roger Federer ATP WTA Merger Idea a Stunt to get More Twitter Followers

Dirk Hordoff, le vice-président de la Fédération allemande de tennis, a déclaré que la suggestion de Roger Federer selon laquelle les circuits ATP et WTA devraient être fusionnés était à courte vue et un moyen d’obtenir plus de followers sur Twitter. Hordoff est un administrateur de tennis bien connu et a également été entraîneur de Rainer Schuttler, Janko Tipsarevic et Vasek Pospisil dans le passé.

S’adressant à Stats Platform, Hordoff a déclaré: “C’est une réflexion courte. Ce n’est pas suffisant. Cela commence par l’ITF [International Tennis Federation] et le grand chelem. C’est là que tu commences. Avec la fusion de l’ATP et de la WTA, aucun problème n’a été résolu pour le moment.

Il est également essentiel d’exiger cela en ces temps sans médias. Il a juste besoin de plus d’abonnés sur son compte Twitter. Donc, il utilise une proposition sans substance. Je suis favorable à une discussion approfondie de toute cette question. Mais un message sur Twitter ne peut pas sérieusement faire avancer cela. “

Federer est déjà l’un des joueurs de tennis les plus suivis sur les réseaux sociaux. Il compte 12,7 millions de followers sur Twitter. Selon une analyse du site Web Socialbakers, la légende du tennis suisse n’a gagné qu’environ 1000 nouveaux abonnés depuis la publication de son tweet plus tôt cette semaine.

La suggestion de Federer a reçu le soutien de divers milieux, notamment Rafael Nadal, Billie Jean King, Simona Halep, Petra Kvitova ainsi que les chefs des circuits ATP et WTA – Andrea Gaudenzi et Steve Simon.

L’Australien Nick Kyrgios n’était pas en faveur de l’idée de Federer. Vasek Pospisil a déclaré que l’ATP travaillait déjà depuis très longtemps sur cette idée tandis que le joueur de la WTA, Jamie Hampton, a déclaré que Federer & Nadal tentaient de se greffer sur une idée proposée par Billie Jean King depuis de nombreuses années.