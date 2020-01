Roger Federer: “Avant Sandgren, ce sera un jeu de piège”

Joueuse de tennis suisse Roger Federer a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser la victoire remportée aujourd’hui contre le Hongrois Marton Fucsovics, dans le match correspondant aux huitièmes de finale de l’Open d’Australie 2020, dans un match où le Suisse était moins plus avec le passage des minutes et a confirmé qu’il devrait être plus fatigué après son match de marathon contre John Millman il y a quelques jours.

Mauvais début de match: “J’ai été très surpris au début du match de Fucsovics. Il n’aurait pas pu mieux entrer dans le match et j’ai simplement essayé de faire de mon mieux, mais il m’a dépassé en tout. Déjà dans le deuxième set, je savais que je devais changer certaines choses dans mon jeu. si je voulais retracer le match, il a baissé un peu le niveau et j’ai réussi à en profiter instantanément, le match est arrivé à un moment où les points allaient très vite et en très peu de temps j’ai déjà vu deux sets un. match contrôlé, je me suis détendu et j’ai pu sceller ma victoire. “

Récupération de son match contre John Millman: “Je ne suis pas un garçon qui a des bains de glace pour récupérer. Je l’ai fait une fois et je n’ai pas aimé. Je suis plus traditionnel et ce que je fais c’est dormir suffisamment, travailler avec des physiothérapeutes et m’étirer. C’est juste ce que Je le fais après un match où je finis très fatigué. Je pensais que j’allais me sentir beaucoup plus fatigué aujourd’hui contre Fucsovics, mais je me sentais bien à tout moment. Je suis content de la façon dont je me développe dans ce type de situation à 38 ans. “

Prochain match contre Tennys Sandgren: “Je pense que c’est un jeu de piège. De toute évidence, il n’est pas en position élevée dans le classement, mais chaque fois que je le vois jouer, je pense qu’il se débrouille très bien. Il a beaucoup de choses dans son jeu qui montrent qu’il mérite d’être beaucoup plus élevé dans le classement. Je ne sais pas s’il s’est blessé ou non ces derniers mois, puisque je ne l’ai pas suivi de près, j’ai hâte de pouvoir jouer contre lui, puisque je ne l’ai jamais fait auparavant, aujourd’hui je l’ai vu un peu dans son match contre Fognini et a été à un grand niveau. Je devrai être prêt à ne pas être surpris par Tennys. “

Vitesse de piste: “Cela ne me dérange pas de jouer le jour ou la nuit. Après tout, dans les tournois du Grand Chelem, vous essayez de gagner dans toutes sortes de circonstances. Ce soir a été très cool et n’a pas beaucoup affecté mon jeu. C’est vrai que ces derniers jours J’ai remarqué que la vitesse de la piste la nuit a été beaucoup plus lente que les années précédentes, mais nous devons nous y habituer. Nous devrons attendre à quelle heure je jouerai mon quart de finale. “

Niveau Marton Fucsovics: “C’est un grand joueur de tennis et s’il a sa journée, il peut surprendre n’importe quel joueur. Il a une force physique et mentale que très peu de joueurs ont. Il a fait un tournoi incroyable, battant trois jeunes dans une partie très compliquée de l’image. Je sais que oui maintenir ce niveau de jeu dans les mois à venir, nous vous reverrons très bientôt dans le top 50. Je vous souhaite désormais bonne chance “, a conclu Roger Federer lors de sa comparution.

