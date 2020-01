Roger Federer bat Andy Murray pour la 16e couronne majeure

Après avoir remporté trois titres en quatre ans à Melbourne entre 2004 et 2007, Roger Federer a dû s’arrêter juste avant la ligne d’arrivée en 2008 et 2009, s’inclinant face à Novak Djokovic et Rafael Nadal qui lui ont enlevé la couronne de l’Open d’Australie.

Néanmoins, Roger a rebondi en 2010, conquérant Melbourne Park pour la quatrième fois et devenant le cinquième joueur avec autant de triomphes au premier Major de la saison après Jack Crawford, Ken Rosewall, Roy Emerson et Andre Agassi.

En début de saison, Nikolay Davydenko a battu Federer en demi-finale à Doha et le Suisse a perdu le set d’ouverture à Melbourne contre Igor Andreev avant de dominer dans les 12 suivants pour atteindre les huit derniers où il a renversé Davydenko en quatre sets.

Jo-Wilfried Tsonga n’avait aucune chance contre Roger en demi-finale, quittant le terrain en moins de 90 minutes et laissant Andy Murray comme le seul rival qui se tenait entre Roger et le trophée. Tsonga et Murray ont battu Rafael Nadal et Novak Djokovic dans les quarts et Federer a saisi l’occasion à deux mains, battant Andy 6-3, 6-4, 7-6 en deux heures et 41 minutes pour sa 16e couronne du Grand Chelem le 31 janvier. devançant Pete Sampras qui est resté le 14.

Roger et Andy se sont rencontrés pour la 11e fois et les Suisses ont remporté la cinquième victoire, la troisième d’affilée après Cincinnati et les finales ATP dans la deuxième partie de 2009. Federer avait le dessus sur le deuxième service, repoussant six des huit casser les chances et briser Andy quatre fois sur 12 occasions de sceller l’affaire en deux sets, repoussant un déficit de 5-2 et cinq points de set au troisième set tie-break pour soulever le trophée!

Les deux joueurs ont eu plus d’erreurs directes que les gagnants. Cependant, Federer avait un meilleur ratio, ayant l’avantage dans les points les plus courts et aussi les rallyes les plus prolongés pour s’imposer comme vainqueur. Murray s’est bien battu dans les échanges de milieu de gamme, mais cela n’a pas été suffisant pour au moins un set, ne servant qu’à 56% et pulvérisant trop d’erreurs pour avoir une chance contre un rival aussi fort.

La première interruption de service est survenue lors du deuxième match lorsque Roger a renvoyé un vainqueur en coup droit croisé, Andy le retirant lors du match suivant avec un vainqueur en coup droit pour revenir du côté positif du tableau de bord. Le Suisse a repoussé trois points de rupture lors du cinquième match et a pris les devants avec un autre vainqueur du coup droit à 4-3, forçant une erreur d’Andy lors du neuvième match pour assurer le premier match après 43 minutes.

Murray n’a pas été en mesure d’apprivoiser les tirs du rival à ces moments-là et Federer l’a brisé par amour dans le troisième match du deuxième set, confirmant l’avance avec un vainqueur du coup droit quelques minutes plus tard et créant également quelques chances lors du prochain match retour. .

Andy a effacé deux points de rupture pour rester dans un déficit de pause, mais a dû travailler encore plus dur à 2-4 lorsque Roger a obtenu quatre occasions de pause. Le Suisse n’a réussi à convertir aucun de ceux-ci mais ce n’était pas un problème pour lui, faisant exploser trois vainqueurs à 5-4 pour décrocher le set et se rapprocher de la ligne d’arrivée.

Avec son dos poussé contre le mur, Andy a commencé à mieux jouer dans le troisième set, produisant plus de dégâts au retour et volant le service de Roger à 3-2 avec un vainqueur de la volée pour sa première avance en finale. Le Britannique a couru plus loin devant avec un as, servant le set à 5-3, espérant une autre bonne prise qui prolongerait le match pour lui.

Au lieu de cela, il a marqué un coup droit pour se casser et ils ont fait un tie-break lorsque Federer a tenu à l’amour dans le match 12, ayant l’élan de son côté après une grande évasion. Après 4-3, Murray a trouvé ses tirs et s’est avancé de 6-4 après trois gagnants, avec des points de set up à gagner.

Il a réussi un coup droit facile à 6-5 et Roger a enregistré trois autres points de set avant de l’emporter 13-11 pour célébrer le titre et détenir trois des quatre tournois du Grand Chelem, perdant une finale serrée de l’US Open en septembre dernier contre Juan Martin del Potro.