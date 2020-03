Roger Federer bat Andy Murray pour la première couronne de Dubaï en une demi-décennie

Dans la plus grande partie de 2011, Roger Federer n’a pas pu suivre le rythme établi par Novak Djokovic et Rafael Nadal, remportant le titre à Doha lors de la semaine d’ouverture mais restant à l’écart des trophées au cours des neuf prochains mois. Tout a changé après l’US Open quand il a lancé 17 matchs consécutifs pour clôturer la saison avec style, conquérant Bâle, Paris et la finale de l’ATP pour gagner un élan considérable avant le début de 2012.

Rafael Nadal a stoppé le Suisse en demi-finale de l’Open d’Australie et le février a apporté plus de joie à Roger, remportant le titre à Rotterdam et se dirigeant vers Dubaï où il remporterait le premier titre depuis 2007! Le même jour, Andy Murray l’a vaincu dans le désert il y a quatre ans, Federer a renversé le Britannique 7-5, 6-4 dans le match pour le titre le 3 mars pour restaurer sa suprématie lors de l’un de ses tournois préférés, concluant la semaine avec deux top-10 triomphe.

Roger a eu besoin de 67 minutes pour lancer l’assaut avec une victoire de 6-0, 7-6 sur Michael Llodra, perdant 14 points au service dans tout le match et brisant le Français trois fois dans le premier match avant une bataille beaucoup plus serrée dans le set numéro deux qui il a fermé 8-6 dans le tie-break.

Dans le choc des coevals et des joueurs expérimentés, Roger a renversé Feliciano Lopez 7-5, 6-3 en 76 minutes, perdant neuf points au service et ne rencontrant jamais de problèmes au service, marquant une pause dans chaque set pour atteindre les quarts.

Dans la répétition de la finale 2007, Federer a pris d’assaut Mikhail Youzhny 6-3, 6-4 en 70 minutes, créant 11 occasions au retour et défendant magnifiquement son service pour s’assurer la place en demi-finale où il a dû se battre contre Juan Martin del Potro.

L’Argentin a donné à Roger une course pour son argent, sauvant les six points de rupture pour forcer deux bris d’égalité, tombant dans les phases finales des deux pour propulser Federer dans la finale après deux heures. Quatre ans après la sortie du premier tour à Murray, Roger a battu le Britannique 7-5, 6-4 en une heure et 37 minutes pour sa cinquième couronne de Dubaï et le septième triomphe d’Andy en 15 rencontres.

Les deux joueurs ont eu du mal à trouver le premier service et c’est Federer qui en a tiré le plus, sauvant deux des trois chances de pause accordées à Andy et prenant près de 40% des points de retour pour trois pauses sur neuf occasions.

Les Suisses avaient plus de vainqueurs, prenant le dessus dans les rallyes les plus courts jusqu’à quatre coups et restant en contact avec Murray dans le milieu de gamme et des échanges plus étendus pour l’emporter en deux sets et soulever le titre. Les serveurs ont tenu après deux buts dans les premiers matchs du match et c’est Andy qui a créé les premières chances de pause dans le sixième match après une erreur de revers de Roger.

Les Suisses les ont repoussés tous les deux, remportant quatre points de suite et clôturant le match avec un vainqueur de la volée pour rester du côté positif du tableau de bord et prendre de l’élan avant le reste du set. Servant à 5-5, Murray a dû creuser profondément pour défendre le service, repoussant les quatre premiers points de rupture avant que Roger ne saisisse le cinquième pour assurer une pause et fermer l’ouvreur avec trois vainqueurs dans le match 12.

Porté par cet élan, Federer a éclaté dans le troisième jeu du deuxième set lorsque Murray a pulvérisé une erreur de revers, le cimentant avec une prise d’amour avant qu’Andy ne retire la pause dans le sixième match pour prolonger ses chances. Le Britannique a sauvé un point de rupture pour remporter le troisième match consécutif et aller 4-3, bien qu’il ait scellé son sort dans ce match lorsque Roger l’a cassé à 15 à 4-4, laissant le Suisse servir pour le titre dans le prochain jeu.

Andy est resté en contact jusqu’au diable avant que Roger ne franchisse la ligne d’arrivée avec un coup droit croisé pour célébrer le deuxième titre de la saison et le premier à Dubaï depuis 2007.