Roger Federer bat del Potro pour affronter Rafael Nadal

Après les défaites de la demi-finale à Doha et Melbourne début 2012, Roger Federer a subi une nouvelle défaite devant le public face à John Isner avant de retrouver la forme à Rotterdam et Dubaï, revendiquant des titres consécutifs et se dirigeant vers les Indiens. Wells comme l’un des favoris pour un autre trophée.

Devant travailler dur contre Milos Raonic et Thomaz Bellucci, le Suisse a élevé son niveau contre Juan Martin del Potro, battant la 9e tête de série 6-3, 6-2 en 70 minutes et se qualifiant pour la septième demi-finale dans le désert. C’était la 13e rencontre entre deux grands rivaux et le 11e triomphe de Roger, évincant l’Argentin pour la cinquième fois consécutive et déjà le quatrième en 2012 après l’Open d’Australie, Rotterdam et Dubaï.

Federer a sauvé les trois chances de pause, augmentant la pression de l’autre côté du filet et convertissant 14 points sur le retour en six opportunités de pause, en saisissant trois pour sceller l’accord en un rien de temps et mettre Rafael Nadal en affrontement en demi-finale. .

Le Suisse a eu 27 vainqueurs et 20 fautes directes, réduisant son adversaire à moins de dix vainqueurs après avoir contrôlé le rythme tout le temps avec des performances plus fiables dans les moments décisifs. Le match d’ouverture a duré 11 minutes et Roger a repoussé deux occasions de pause pour éviter un revers précoce, gagnant une pause à 15 dans le deuxième match avec un vainqueur de la volée pour forger l’avantage et prendre de l’élan.

Un vainqueur de service a poussé Federer 3-0 devant, servant bien dans les matchs restants pour conclure le premier match avec un service non retourné dans le match neuf malgré trois prises d’affilée pour Del Potro après cette pause qu’il a subie.

Le vif coup droit a décroché une autre pause pour un ancien champion au début du deuxième set, cimentant la pause avec un gagnant de service dans le prochain match pour faire un autre grand pas vers la ligne d’arrivée. Le Suisse a clôturé le quatrième match avec trois vainqueurs et en a tiré un autre de son coup droit pour saisir une autre pause qui lui a valu 4-1 devant.

En survolant le court, Roger a conclu le sixième match en 65 minutes grâce à quatre points directs, repoussant une chance de pause à 5-2 avec un smash gagnant et scellant l’affaire avec un smash gagnant qui l’a envoyé en demi-finale contre Rafael Nadal .