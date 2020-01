Roger Federer bat Fernando Gonzalez pour remporter sa dixième couronne majeure

Établissant son autorité sur le circuit ATP en 2004, Roger Federer avait été le joueur à battre pendant quatre années consécutives, atteignant un niveau jamais vu dans l’histoire du tennis masculin ou du moins à l’ère Open! Federer a remporté 92 des 97 matchs en 2006, conquérant huit des neuf tournois disputés après Roland Garros et plaçant la barre trop haut pour tous ses concurrents, y compris son plus proche rival Rafael Nadal.

Roger est arrivé à Melbourne en janvier 2007 en tant que favori incontesté pour défendre le titre remporté il y a 12 mois, renversant tous les challengers en deux sets pour soulever sa dixième couronne du Grand Chelem lors de sa septième finale majeure consécutive, le tout à l’âge de 25 ans!

De plus, ce fut la première couronne du Grand Chelem que les Suisses ont gagnée sans perdre un set, devenant le premier joueur depuis Bjorn Borg à y parvenir en 1980 et le seul dans l’histoire à avoir réussi à le faire sur le terrain dur!

Federer a dû renverser quatre des 15 meilleurs joueurs dans les dernières étapes, battant Novak Djokovic, Tommy Robredo, Andy Roddick et Fernando Gonzalez pour devenir un vainqueur mérité et célébrer pour la troisième fois à Melbourne Park au cours des quatre dernières années.

En demi-finale, Roger a démantelé Roddick et a livré un excellent tennis contre le Chilien Fernando Gonzalez dans le match pour le titre, le remportant 7-6, 6-4, 6-4 en deux heures et 20 minutes. Ce fut l’un des meilleurs tournois de sa carrière pour Gonzalez, faisant de son mieux pour rester en contact avec un adversaire puissant aussi longtemps que possible et sauvant sept des dix points de rupture qu’il a rencontrés.

Fernando a eu une grande chance de gagner au moins un set, servant pour le premier match à 5-4 et gaspillant deux points de set à 40-15! Roger a gardé le focus pour les repousser et reculer, prenant le set dans le tie-break pour prendre de l’élan avant le reste de la rencontre où il avait le dessus.

Une pause de service dans chacun des deux sets suivants était tout ce dont il avait besoin pour franchir la ligne d’arrivée et terminer la quinzaine avec style, poursuivant son incroyable parcours du Grand Chelem qui faisait déjà de lui l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

La star suisse était dans sa propre ligue dans les matchs de service, ne perdant que 17 points dans l’ensemble du choc et face à ce point de rupture que Gonzalez a converti pour saisir l’avantage lors du premier match. D’autre part, le retour de Roger a également été de premier ordre, volant 40% des points dans les jeux de Fernando pour créer dix chances de pause, en convertissant un dans chaque set pour contrôler le tableau de bord et sceller l’affaire en sets consécutifs.

Presque rien ne pouvait les séparer dans les points les plus courts, car ils dictaient tous les deux des échanges avec de bons services et un premier coup de fond, principalement d’un coup droit, les choses devenant plus différentes à chaque coup supplémentaire dans le rallye.

À savoir, Federer avait un avantage clair dans les points de milieu de gamme et encore plus grand dans ceux qui ont vu dix coups ou plus, les concevant d’une manière bien supérieure par rapport à Fernando et couvrant le filet avec sa précision habituelle pour surpasser le rival. avec un mélange d’excellents coups de partout dans le court.

Après huit prises solides des deux côtés, Gonzalez a récolté le premier sang lors du match neuf quand il s’est cassé pour servir pour le set lors du prochain match. Un vainqueur de service lui a donné deux points de consigne mais ce n’était pas pour lui, les nerfs commençant à apparaître.

Roger a riposté avec un revers en bas de la ligne gagnante, gagnant quatre points de set sur le retour à 6-5 que le Chilien a repoussé pour atteindre le bris d’égalité où il n’a pas pu effectuer un retour complet, le perdant 7-2 après un cracking vainqueur de coup droit de Federer.

Ils sont restés au coude à coude dans les six premiers matchs du deuxième set avant que Roger ne casse à 15 pour prendre une avance de 4-3, remportant le set avec un as sur la ligne T dans le dixième match pour un 6-4. Le septième match s’est également avéré crucial dans le set numéro trois lorsque Federer a converti son quatrième point de rupture avec un vainqueur de la volée pour se placer devant, concluant la victoire avec un beau revers sur la ligne d’arrivée à 5-4 pour conclure les deux fantastiques. semaines à Melbourne et devenir le sixième joueur de l’histoire avec dix titres du Grand Chelem.