Roger Federer bat John Isner pour écrire l’histoire

Après un début de saison chancelant, Roger Federer a trouvé la formule gagnante en février 2012, conquérant Rotterdam et Dubaï et prenant de l’ampleur avant le premier Masters 1000 de la saison. Luttant un peu contre Milos Raonic et Thomaz Bellucci, Roger s’est installé sur un excellent rythme dès le quart de finale, battant Juan Martin del Potro et Rafael Nadal pour passer en finale, à la recherche du premier titre d’Indian Wells depuis 2006!

De l’autre côté du tirage au sort, John Isner a profité d’un tirage favorable pour atteindre les demi-finales devant le public, face au numéro un mondial. 1 et le champion en titre Novak Djokovic. L’Américain a gagné 7-6, 3-6, 7-6 pour réserver la place dans la première finale du Masters 1000, se classant parmi les 10 premiers lundi quel que soit le résultat final.

Motivé pour soulever le premier trophée dans le désert depuis 2006, Roger a évincé John 7-6, 6-3 pour la couronne du 19e Masters 1000 (égalant le record de Rafael Nadal), scellant l’affaire en une heure et 22 minutes pour la troisième victoire contre Isner en quatre rencontres.

L’Américain a battu le Suisse en Coupe Davis sur terre battue en février, mais n’a pas pu répéter le même résultat en Californie, ne prenant que neuf points au retour et subissant deux pauses dans le set numéro deux pour terminer deuxième.

Federer a contrôlé le rythme avec près de 30 vainqueurs et une quinzaine d’erreurs directes, réduisant son adversaire à seulement quatre as et le laissant loin derrière dans les rallyes les plus avancés pour ramener la victoire à la maison en deux sets.

John avait 23 vainqueurs de service, mais c’était à peu près tout ce qu’il avait montré ce jour-là, luttant pour rester en contact dans le premier match et perdre complètement du terrain dans le deuxième set pour remettre le trophée aux Suisses. Federer est resté amoureux d’un as lors du premier match avant d’offrir deux chances de pause à John dans le troisième match, repoussant les deux suite à des erreurs de revers de l’Américain avant d’en repousser un autre avec un smash gagnant, en évitant un revers précoce et en restant du côté positif. du tableau de bord.

Rien ne pouvait les séparer jusqu’au 12e match quand Isner a fait face à un point fixe, renvoyant un vainqueur de service pour rester en vie et clôturant le match avec un autre pour atteindre un bris d’égalité. Là, nous avons vu quatre mini-pauses consécutives avant que Federer n’en attrape un autre à 5-5, gaspillant le premier point de consigne après une erreur de revers pour maintenir Isner en lice.

Le Suisse a perdu le deuxième point de set grâce à un coup droit lâche, ne commettant aucune erreur au point suivant quand il a placé un vainqueur de lob du revers, remontant 8-7 et saisissant le quatrième set point pour un élan massif. Ils sont restés en contact jusqu’à 3-3 dans le set numéro deux et c’est Roger qui a appuyé sur la détente, assurant une pause et le confirmant avec une prise à 15 qui lui a valu un match loin de la victoire.

Servant à rester dans le match, Isner a marqué un coup droit au neuvième match pour perdre le service pour la deuxième fois, propulsant Federer au-dessus de la ligne d’arrivée et se contentant du deuxième prix dans l’une de ses meilleures semaines en carrière jusqu’à ce point.