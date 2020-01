Roger Federer bat John Millman dans un thriller

Roger Federer a atteint le quatrième tour de l’Open d’Australie après un triomphe passionnant de 4-6, 7-6, 6-4, 4-6 7-6 sur John Millman en quatre heures et trois minutes! Servant à 73%, Millman n’a perdu que huit points de retard sur le tir initial de l’ouvreur, subissant une pause et en délivrant deux pour forger l’avantage.

Federer était le joueur le plus agressif mais cela ne suffisait pas à lui donner l’avantage, à pulvériser trop d’erreurs et à ne pas pouvoir briser le rythme du rival ou l’éloigner de la zone de confort. John a pris une pause dans le quatrième match avec un vainqueur de revers, servant pour le set à 5-3 lorsque Federer est revenu à 15 avec un beau revers sur la ligne qui l’a gardé dans le set.

Sur le coup, l’Aussie a décroché une pause amoureuse dans le dixième match suite à une erreur de coup droit du Suisse, prenant l’ouverture du match 6-4 après 32 minutes et ayant l’air bien de provoquer un bouleversement, tout comme à New York 2018. haut la main sur le terrain, Federer a fustigé 13 vainqueurs et 18 fautes directes et a eu l’avantage dans les matchs de service, perdant seulement cinq points tout au long du set et augmentant la pression sur Millman qui a dû faire de son mieux pour rester en contact après avoir atterri seulement 52% du premier service.

L’Australien a repoussé un point de rupture à 5-5 avec un vainqueur de service, atteignant le bris d’égalité où Federer a tenu des cordes dans ses mains pour l’attraper 7-2 avec quelques smashes puissants, assurant le set avec un vainqueur de la volée parfaite au neuvième point. pour égaliser le score global à 1-1.

Frappant toujours plus d’erreurs directes que les vainqueurs, Roger était également en sécurité dans ses matchs de service dans le set numéro trois, délivrant cinq bonnes prises et mettant John au défi de répéter cela s’il voulait rester en lice. Millman a repoussé une chance de pause dans le huitième match avec un courageux vainqueur du coup droit, incapable de répéter ces deux matchs plus tard lorsque son revers a atterri longtemps, accordant une pause à Roger qui a remporté le set 6-4 et a fait un grand pas vers la ligne d’arrivée. .

Confronté à un défi ultime et sans marge d’erreur, l’Australien n’a décroché que 47% du premier service dans le quatrième set et a quand même effectué cinq matchs de service décisifs qui ont éloigné Roger des chances de pause. Le Suisse n’a pas pu retrouver son range (14 vainqueurs et 16 fautes directes) et a dû en payer le prix lors du septième match lorsque le joueur à domicile a forcé une erreur pour assurer la pause cruciale qui lui a valu 4-3 devant.

Servant pour le set à 5-4, l’Australien glacial s’est tenu amoureux d’un vainqueur de service pour envoyer le choc dans un set décisif, deux heures et 54 minutes après le point d’ouverture. Avec l’élan de son côté, Millman a éclaté dans le troisième match grâce à un autre coup droit lâche de Federer qui a converti la troisième chance de pause après une grande bataille dans le prochain match pour égaliser le score à 2-2.

Le Suisse a tenu avec un vainqueur de la volée lors du prochain match et Millman l’a égalé pour rester du côté positif du tableau de bord et ajouter plus de drame et d’excitation. Face à deux chances de pause au septième match, Roger a effacé les deux avec une frappe puissante et a tenu avec deux gagnants qui l’ont sorti de prison et remis la pression sur John.

De 30-0 au huitième match, Millman a remporté quatre points consécutifs pour une autre prise décisive avant que Roger ne ramène le prochain match à la maison avec un as pour une avance de 5-4, forçant l’Australien à servir pour rester dans le match après la pause, 20 minutes après minuit.

Gardant ses nerfs, John a maintenu une bonne prise pour verrouiller le résultat à 5-5 avant les derniers matchs de cette rencontre incroyable. Le joueur le plus expérimenté a clôturé le 11e match avec un vainqueur de service et Millman a dû servir pour rester à nouveau dans le match à 5-6, gaspillant des points de jeu et permettant à Roger d’atteindre le diable.

Sans place pour les erreurs, John a forcé une erreur de son adversaire avant de rater un coup droit pour un autre diable, se tenant à partir de là pour mettre en place le match décisif décisif grâce à un vainqueur de service. L’Aussie a ouvert une avance de 3-0 après quelques tirs lâches du Suisse qui a remporté les deux points suivants pour rester en contact.

Millman a saisi deux points au service pour obtenir un avantage de 5-2, avec une réponse de Roger qui est resté à l’intérieur d’un déficit de mini-pause à 4-5. Un beau vainqueur de la volée a poussé Millman 6-4 devant, décrochant un coup droit sur la ligne gagnante pour faire un grand pas vers la ligne d’arrivée avant deux points sur le service de Roger.

Un vainqueur de coup droit croisé a accordé une autre mini-pause à l’Australien qui a finalement perdu un point au service pour maintenir Federer dans un déficit de 6-8. Federer a gagné une autre mini-pause et a remporté le prochain point sur le service pour monter de 9 à 8, créant ainsi la première balle de match. Il l’a converti avec un vainqueur en coup droit pour l’emporter et rester dans la course au titre après un combat incroyable.