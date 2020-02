Roger Federer bat le record du classement ultime de Jimmy Connors

Roger Federer a conquis le trône de l’ATP pour la première fois le 2 février 2004, après avoir remporté le titre à l’Open d’Australie. Au cours des quatre années et demie suivantes, le Suisse était dans sa propre ligue, dominant le tennis masculin comme personne avant lui et laissant tous ses rivaux loin derrière, y compris le plus puissant challenger Rafael Nadal.

L’Espagnol est devenu le principal rival de Federer dès 2005 après avoir remporté Roland-Garros et quatre titres Masters 1000, bien qu’il n’ait pas pu voler le flambeau à Roger jusqu’en août 2008 quand il a finalement détrôné le Suisse pour commencer son règne en tant que numéro mondial.

1. Avant que cela ne se produise enfin, Roger avait été la figure dominante sur tous les terrains hors terre battue, choisissant son calendrier avec soin et gardant sa forme à un niveau élevé tout au long de la saison. Entre 2004-06, Federer n’a perdu que 15 matchs au total (sept sur terre battue), produisant une cohérence incroyable qui l’a gardé en sécurité sur le trône de l’ATP, augmentant le nombre de semaines passées au sommet et poursuivant les légendes avec les règnes les plus longs du monde. non.

1 depuis le début du classement en 1973. Le temps passait et Roger a embrassé sa 161e semaine comme n ° mondial. 1 le 26 février 2007, marquant une nouvelle étape importante dans sa carrière déjà illustre qui comprenait sept couronnes majeures.

Mille cent vingt et un jours après avoir siégé pour la première fois sur le trône de l’ATP et 33 titres ATP qu’il a revendiqués entre les deux, Roger a battu le record de Jimmy Connors pour les semaines les plus consécutives à la première place du classement, fixant ainsi le nouveau record près de trois décennies après la précédente!

Comme pour de nombreuses autres réalisations établies par les joueurs les plus éminents du passé, Roger a laissé les chiffres de Jimmy dans la poussière après avoir compté jusqu’à 237 semaines consécutives comme numéro mondial. 1, fixant le jalon qui sera difficile à battre par quiconque à l’avenir.

Jimmy Connors est le numéro cinq de fin d’année. 1 joueur qui a passé ces 160 semaines consécutives sur le trône entre juillet 1974 et août 1977, le perdant contre Bjorn Born pendant une seule semaine cet été-là. Sept jours seulement après avoir quitté la position de leader, Jimmy était de retour pour embrasser une autre séquence de 84 semaines consécutives en tant que numéro un mondial.

1, ce qui signifie qu’il aurait toujours été le détenteur du record si Borg ne l’avait pas dépassé pendant cette semaine. Seize ans après être devenu le premier joueur mondial, Roger Federer est toujours parmi les compétiteurs les plus forts du tennis masculin à l’âge de 38 ans, brisant les barrières du record d’âge et se classant de loin comme le plus ancien non.

1 après une belle manche en 2017-18. Le Suisse avait été classé 3ème jusqu’à cette semaine, subissant une opération au genou et évitant Dubaï, Indian Wells, Miami et Roland Garros, dans l’espoir de se préparer pour juin et ses épreuves bien-aimées sur gazon à Halle et Wimbledon.