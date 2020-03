Roger Federer bat Lleyton Hewitt pour défendre le titre

En 2004, Roger Federer est devenu le numéro un mondial. 1 pour la première fois, remportant trois Majors et s’éloignant de tous les rivaux. Un an plus tard, Rafael Nadal était là pour le défier mais Federer a su se maintenir en tête, les deux joueurs ayant conquis 11 titres pour laisser le reste du peloton loin derrière.

Le Suisse n’a pas pu défendre le titre à l’Open d’Australie avant de remporter le troisième trophée consécutif à Dubaï, prenant de l’ampleur devant Indian Wells où il a répété la voie gagnante de 2004 pour décrocher le cinquième titre du Masters 1000.

Roger Federer et Lleyton Hewitt ont été les têtes de série dans le désert cette année-là et ils ont tous deux joué à un niveau élevé pour établir le choc final, avec Federer battant Guillermo Canas en demi-finale et Hewitt qui a triomphé d’Andy Roddick en trois tie-breaks pour établir le 16e affrontement contre les Suisses.

Perdant sept des neuf premières rencontres contre l’Australien, Federer a finalement trouvé la formule gagnante pour Lleyton, le battant six fois en 2004 et remportant la septième victoire consécutive à Indian Wells pour soulever le trophée.

Roger a eu besoin d’une heure et 54 minutes pour marquer une victoire de 6-2, 6-4, 6-4, repoussant six des sept occasions de pause et volant cinq fois le service de l’adversaire sur 15 occasions de sceller l’affaire en deux sets contre un ancien champion.

Federer a tiré plus de 40 gagnants et a pulvérisé environ 30 erreurs non forcées, contrôlant le rythme dans les rallyes et réduisant Hewitt à 15 vainqueurs et 30 erreurs non forcées, restant en tête tout le temps et célébrant la deuxième couronne dans le désert.

Roger avait un net avantage dans la plage la plus courte jusqu’à quatre coups, dominant avec le tir initial et le premier coup de fond pour imposer sa tactique et rester agressif du début à la fin, remportant plus de points dans les échanges plus prolongés pour forger la victoire et devenir un champion mérité.

C’était le meilleur départ possible pour les Suisses, assurant une pause dans le premier match lorsque Hewitt a pulvérisé une erreur de coup droit et repoussé une chance de pause dans le deuxième match avec un vainqueur de service pour ouvrir un écart de 2-0 grâce à un vainqueur de coup droit.

À 30-30 dans le sixième match, Roger a décroché deux gagnants pour rester en tête, réalisant une autre pause pour aller de l’avant 5-2 et clôturant le premier match avec quatre gagnants lors du prochain match après 28 minutes. Hewitt a remporté l’un des meilleurs points de l’histoire d’Indian Wells pour repousser une chance de pause dans le troisième jeu du deuxième set, restant en contact jusqu’à 3-3 lorsque Federer a saisi une pause suite à une erreur de revers de son adversaire, le cimentant avec un as et atterrir trois vainqueurs dans le dixième match pour forger deux sets à leur avantage, faisant un grand pas vers la ligne d’arrivée.

Avec rien ne fonctionnant sur son chemin, Lleyton a perdu son service dans le premier match du troisième set et a riposté de 40-0 vers le bas dans le troisième match pour éviter un déficit encore plus grand avant que Roger ne s’empare d’une pause avec un coup droit sur la ligne gagnante dans le cinquième match. pour ouvrir un écart de 4-1.

L’Aussie a retiré une pause dans le match suivant après un coup droit imprudent du Suisse qui a fait face à un autre point de rupture à 4-3, le sauvant avec un as et clôturant le match pour rester en tête. Au service du titre, Federer a décroché trois puissants services dans le dixième match pour sceller l’accord et défendre la couronne dans le désert, répétant ce que Hewitt a fait avant lui en 2002 et 2003.