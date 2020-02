Roger Federer bat Mark Philippoussis pour une deuxième victoire en simple en Coupe Davis

Entré dans la saison en dehors des 300 premiers, Roger Federer, âgé de 17 ans, a embrassé une course stellaire en 1999, faisant ses premiers grands pas sur le Tour et terminant comme l’un des plus jeunes joueurs du groupe élite du top 100, ensemble avec Guillermo Coria, Lleyton Hewitt, Andreas Vinciguerra et son partenaire junior double Olivier Rochus.

Le super talentueux Suisse a eu l’occasion de faire ses débuts en Coupe Davis contre l’Italie, aidant son pays à remporter la victoire globale avant de s’incliner contre les Belges à Bruxelles sur terre battue. La Suisse a également eu l’opportunité de concourir dans le Groupe mondial en 2000, en accueillant le champion en titre l’Australie à Zurich sur une surface de tapis intérieure.

L’égalité a eu lieu les 4-6 février, avec Lleyton Hewitt qui a débuté l’action avec un triomphe en quatre sets sur George Bastl, avec Roger Federer et Mark Philippoussis montant sur le terrain pour le deuxième simple en caoutchouc. Après une grande bataille des futurs finalistes de Wimbledon, Roger a marqué une victoire 6-4, 7-6, 4-6, 6-4 en deux heures et 40 minutes pour égaliser le score global et maintenir la Suisse en lice avant le match de double de samedi. qu’il a également joué.

Ce fut une bataille divertissante entre deux grands serveurs et des joueurs attaquants, produisant de nombreux gagnants sur la surface rapide et de nombreux points charmants qui ont satisfait la foule zurichoise. Mark a sauvé les chances de pause dans le match d’ouverture pour éviter un revers précoce, avec Roger mettant son nom sur le tableau de bord après un as dans le deuxième match.

Le jeune était en excellent rythme, obtenant son premier sang au cinquième match lorsque Philippoussis a pulvérisé une erreur de volée pour se briser et envoyer Roger 3-2. Au service de l’ensemble, les Suisses ont tiré trois vainqueurs à 5-4 pour assurer le premier match, espérant plus de la même chose dans le reste de la rencontre.

Mark a rebondi dans le quatrième match du deuxième set, marquant sa première pause du match lorsque Roger a réussi un coup droit facile et confirmant l’avance avec un as quelques minutes plus tard qui l’a propulsé 4-1. Servant pour le set à 5-3, Philippoussis s’est brisé par amour après un beau revers de la ligne gagnante de Federer qui a remporté le tie-break 7-3 grâce à un vainqueur de la volée pour un retour complet et un énorme deux sets à aimer.

L’Aussie a repoussé une occasion de pause dans le deuxième match du troisième set et a forcé une erreur de Federer lors du match suivant pour prendre une autre avance. Contrairement au deuxième set quand il a joué un jeu de service lâche au moment crucial, Philippoussis a fustigé quatre gagnants du dixième match pour saisir le set 6-4 et prolonger la rencontre, remportant seulement six points de moins que Federer jusqu’à présent et se préparant pour un autre assaut dans le set numéro quatre.

Il a eu la chance de frapper une pause anticipée qui lui aurait donné un élan encore plus important, nié par Roger qui a repoussé trois chances de pause dans le match d’ouverture pour rester du côté positif du tableau de bord, luttant également lors du troisième match avant offrant une autre prise vitale pour un 2-1.

Mark a tenu avec un vainqueur de service dans le huitième match pour égaliser le score à 4-4, servant à rester dans le match après une prise importante de Roger qui l’a poussé 5-4 devant. Porté par la foule à domicile, Roger a ouvert ce dixième match avec un coup droit et a mérité une pause cruciale lorsque Mark a frappé une double faute pour sceller l’accord et célébrer l’une des victoires les plus importantes de sa jeune carrière jusqu’à ce point.