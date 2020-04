Roger Federer bat Nick Kyrgios dans un thriller

En 2015, Roger Federer et Nick Kyrgios ont disputé un match mémorable à Madrid qui s’est déroulé jusqu’au fil, Nick l’emportant 14-12 dans le set décisif du tie-break. Deux ans plus tard, Nick a dû donner un coup de main à Roger en raison d’une blessure à Indian Wells, récupérant et jouant à un niveau élevé à Miami pour se qualifier pour la demi-finale et fixer une autre rencontre contre le Suisse.

Tout comme à Madrid, le choc est tombé dans les fils et c’est Roger qui l’a emporté 7-6 (9), 6-7 (9), 7-6 (5) après trois heures et dix minutes pour sa quatrième finale à Miami et le premier depuis 2006, organisant une rencontre avec son grand rival Rafael Nadal.

Federer et Kyrgios se sont cassés une fois dans le premier set, se poussant aux limites dans le reste de la rencontre pour atteindre seulement sept égalités dans les sets deux et trois, servant bien et gardant la foule au bord de leurs sièges.

En fin de compte, Roger a remporté le bris d’égalité dans le set final 7-5, Nick frappant une double faute à 5-5 pour ruiner ses chances d’atteindre la première finale du Masters 1000. Il s’agissait de la 18e victoire de Roger en 19 matches en 2017, réalisant son meilleur début de saison depuis 2006 et atteignant la finale à l’Open d’Australie, à Indian Wells et à Miami pour la première fois depuis la saison mentionnée.

De plus, il s’agissait de sa 44e finale en Masters 1000, laissant ses grands rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic à la 43e place du classement. Roger avait 54 vainqueurs et 39 fautes directes, face à seulement deux points de rupture dans tout le match tandis que Nick se tenait sur un solide ratio 38-34, donnant de son mieux pour supporter tous les efforts et franchir la ligne d’arrivée en premier.

Kyrgios avait une mince avance sur les points les plus courts (92-85) et Roger a montré sa classe dans les points les plus étendus, avec un avantage de 55-38 sur son décompte. Un champion du Grand Chelem à 18 reprises avait sept occasions de pause (seulement deux dans les sets deux et trois), convertissant une car Kyrgios a refusé de se rendre jusqu’au dernier point.

L’Australien a démontré son immense talent et un package de tennis complet qui contient la prise de vue, l’athlétisme, l’improvisation, le courage, la capacité d’apporter son A-game contre les plus grands rivaux et, bien sûr, son service, même si cela ne suffisait pas contre Roger lors de cette glorieuse nuit à Miami.

Les joueurs ont eu besoin de temps pour trouver le bon rythme dans le premier set et Nick a dû travailler dur pour rester en vie jusqu’au bris d’égalité, face à cinq chances de pause au total. Roger a connu un excellent départ, perdant seulement deux points lors des trois premiers matchs de service et perdant trois occasions de pause lors des deux premiers matchs retour, ratant ainsi une chance de prendre une avance rapide et de prendre de l’élan.

Au lieu de cela, Kyrgios était celui qui a obtenu le premier sang avec une pause dans le septième match, ouvrant une avance de 5-3 et forçant et forçant trois égalités dans le prochain match retour, incapable de prendre une autre pause et un coup de pouce. L’Aussie s’est brisé par amour alors qu’il servait pour le set dans le dixième match, devant enregistrer un point de set à 5-6 avant d’entrer en bris d’égalité.

C’était sauvage, tout comme le précédent qu’ils avaient joué à Madrid, et Roger l’a saisi 11-9, repoussant deux points de set et marquant deux mini-pauses dans les deux derniers points de retour, alors que Nick servait à prendre le set. Le deuxième set a été plus fluide et malgré la perte de seulement sept points dans ses matchs, Federer s’est retrouvé du côté des perdants par un score identique au tie-break!

Il a eu quatre prises d’affilée d’affilée et une énorme opportunité de briser Nick à 3-3 et de clore le match beaucoup plus tôt que lui, l’Australien refusant de s’en aller, les repoussant de rester en contact et de forcer un autre tie-break.

Cela pourrait difficilement être plus dramatique, car Kyrgios a sauvé deux balles de match à 5-6 et 7-8 pour s’accrocher avant de convertir son troisième point de set pour voler le briseur 11-9 et forcer un décideur avec un as. Il n’y avait aucune chance de pause dans le set final (trois égalités sur le service de Nick) et même si l’intensité a légèrement baissé, ils étaient toujours sur une note très élevée, donnant le ton pour le tie-break du set final.

Roger n’a perdu que six points en six matchs de service, dans l’espoir de remporter un nouveau bris d’égalité décisif, tout comme contre Tomas Berdych un jour plus tôt. Nick l’a ouvert plus fortement, marquant une mini-pause pour une avance de 3-1 avant que Roger n’annule cela pour égaliser le score à 3-3, chaque point restant portant un poids énorme.

Kyrgios a eu une autre chance de terminer du côté victorieux après une autre mini-pause dans son sac, menant 5-4 mais perdant les deux points suivants au service pour se retrouver 6-5 à la suite d’une double faute fatale. Roger n’a cependant pas raté l’occasion, renvoyant un vainqueur de service qui lui a valu la victoire après une bataille titanesque, prouvant une fois de plus sa grandeur et organisant la 37e rencontre avec Rafael Nadal, remportant les trois affrontements précédents contre l’Espagnol.