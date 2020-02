Roger Federer bat Novak Djokovic pour défendre la couronne de Dubaï

Roger Federer a remporté son premier titre à Dubaï en 2003, devenant la figure dominante de ce tournoi au cours des 12 prochaines années pour conquérir sept couronnes au total et perdre deux fois en finale contre Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Novak a également connu quelques années fantastiques dans le désert, remportant quatre trophées entre 2009-2013 et établissant un autre match pour le titre avec Roger en 2015. Le 28 février, Federer a battu Djokovic 6-3, 7-5 en une heure et 24 minutes pour défendre le titre a été remporté il y a un an, améliorant son score contre le Serbe à 20-17 et remportant le 84e titre ATP au général.

Ce fut une rencontre très solide et elle aurait pu facilement être décidée car Novak avait sept points de rupture au total, les gaspillant tous et se brisant une fois dans chaque set pour se contenter de la deuxième place. En fin de compte, Roger a joué un peu mieux au service et au retour pour terminer le triomphe en deux sets, en restant sur le mode agressif du début à la fin et en prévalant dans les moments les plus critiques pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

Le Suisse a terminé le match avec 29 vainqueurs de service et 22 vainqueurs de la cour tandis que Novak avait 16 services non retournés et 17 vainqueurs sur le terrain, 18 de moins que Roger au total. Ils ont eu le même nombre d’erreurs forcées et Roger a dû payer le prix de son approche agressive avec 23 erreurs directes contre seulement 13 de Novak, bien que cela ne soit pas suffisant pour que le Serbe fasse la différence et envoie au moins la rencontre. dans un décideur.

Djokovic était le meilleur joueur dans les dix premiers matchs du set numéro deux, mais n’a pas pu en profiter, gaspillant deux chances de pause dans les matchs huit et dix et se brisant de 40-0 à 5-5, ce qui fut le moment charnière de l’ensemble choc.

60% des points se sont terminés dans la plage la plus courte jusqu’à quatre coups et Roger avait un avantage de 45-40 en eux, principalement grâce à près de 30 vainqueurs de service sur son décompte. Il a également prévalu dans les échanges de milieu de gamme de cinq à huit tirs (25-20) et est resté en contact avec Novak dans les rallyes les plus prolongés, prenant cinq sur 11.

Djokovic a pris un meilleur départ, créant deux chances de pause dans le troisième match que Federer a effacé avec les gagnants du smash et du service, évitant un revers précoce et restant du côté positif du tableau de bord. Les deux joueurs ont tenu après une égalité dans les matchs six et sept et la première interruption de service est survenue lorsque Novak a envoyé un revers long au huitième match, tirant de l’arrière 5-3 et permettant à Roger de servir pour le premier match.

La star suisse n’a eu besoin d’aucune deuxième invitation, clôturant le set avec quatre vainqueurs de service pour décrocher 6-3 en 36 minutes. Novak a eu une grande opportunité de prendre les devants à 4-3 dans le set numéro deux, créant deux chances de pause que Roger a effacé avec quatre bons services pour sortir de prison et rester en contact.

Le Serbe a pris le dessus à ces moments-là, gagnant une autre occasion de transformer le set en sa faveur avec deux points de set sur le retour à 5-4. Ce n’était pas pour lui, cependant, alors que Federer repoussait ceux qui avaient une excellente volée et un gagnant de service, explosant un autre as pour égaliser le score à 5-5 et gagner de l’élan.

Djokovic a été très productif lors des quatre derniers matchs de service, conservant le premier point de chacun avant que tout ne change lors du 11e match, même avec une avance de 40-0! Au lieu de faire une prise confortable, Novak a commis trois erreurs et a donné à Roger une chance de pause après une double faute.

Federer n’avait besoin que d’une seule opportunité pour prendre la tête, renvoyant un vainqueur en coup droit pour gagner l’avantage décisif et servir pour le titre lors du prochain match. Djokovic a eu une autre possibilité d’étendre le set et de corriger l’erreur qu’il avait commise lors du match précédent lorsque Roger a réussi une double faute, le Suisse sauvant la septième et dernière chance de pause lorsque Novak a inscrit un revers difficile.

Federer a conclu le triomphe deux points plus tard avec un coup droit pour célébrer la septième couronne à Dubaï et la deuxième d’affilée.