Roger Federer bat Novak Djokovic pour la première fois en 18 mois

Entre 2003-13, Roger Federer et Novak Djokovic étaient les figures dominantes à Dubaï, remportant neuf titres sur 11 sur un terrain dur extérieur rapide et se tenant au-dessus de tous les rivaux. Federer a décroché le premier titre en 2003 et a également pris le dessus dans les années à venir, perdant le titre une seule fois lorsque Rafael Nadal l’a battu lors du match pour le titre en 2006.

Novak Djokovic a commencé son règne en 2009, remportant trois titres d’affilée et conquérant quatre trophées en cinq ans, sans prolonger la séquence lorsque Federer a volé la couronne en 2012. Deux ans plus tard, deux grands rivaux se sont affrontés à Dubaï le 28 février. Federer l’emportant 3-6, 6-3, 6-2 en une heure et 46 minutes pour détrôner Novak et passer à la huitième finale lors des dix derniers voyages à Dubaï.

Le Suisse a renversé le Serbe à Wimbledon et Cincinnati en 2012 avant que Djokovic ne commence à dominer leur rivalité, marquant trois victoires consécutives et ne perdant pas contre Roger pendant 18 mois avant cet affrontement à Dubaï où le joueur le plus expérimenté a émergé au sommet pour rester sur la course au titre .

Federer a eu plus de gagnants et moins d’erreurs directes par rapport au champion en titre, créant un petit écart dans les échanges les plus courts et les plus prolongés pour franchir la ligne d’arrivée en premier. Laissant 24 points en 13 matchs de service, Roger a repoussé cinq occasions de pause sur six et a saisi trois pauses sur sept occasions au retour, suffisamment pour le garder en sécurité.

Novak a pris un bon départ, tenant à 15 lors du premier match et forçant une erreur de revers de Roger pour assurer une pause anticipée et ouvrir une avance de 2-0. Le Serbe est resté amoureux lors du troisième match pour confirmer l’avantage, repoussant une chance de pause dans le cinquième match et clôturant le match avec un coup droit qui lui a valu 4-1.

Servant pour le set à 5-3, Djokovic a survécu à deux égalités et a conclu la première partie du match avec un as après 35 minutes. Ils ont atteint 2-2 dans le set numéro deux en un rien de temps avant que Federer n’ait à faire face à un point de rupture dans ce cinquième match, l’effaçant avec un beau revers en bas de la ligne vainqueur, gagnant de l’élan et décrochant un autre revers impressionnant sur la ligne dans le prochain match pour assurer une pause et se déplacer 4-2 devant.

Jouant en mode entièrement offensif, Roger a décroché le set avec une prise rapide à l’amour dans le match neuf grâce à un as sur la ligne T, devenant le favori devant le décideur. Perdant du terrain dans ces moments, Djokovic a ouvert le troisième set avec une double faute qui a donné à Federer une pause instantanée, les Suisses repoussant deux occasions de pause dans le prochain match pour cimenter la pause et faire un autre grand pas vers le triomphe après un vainqueur en plein essor du revers .

De retour à 3-1, Roger a placé un autre brillant gagnant en coup droit pour mettre une main sur le trophée, tenant à 15 lors du prochain match et servant la place en finale à 5-2. Novak a fait un dernier effort pour créer deux chances de pause, seulement pour perdre les quatre points suivants et permettre à Federer de terminer le travail avec deux gagnants qui l’ont propulsé dans le choc des titres contre Tomas Berdych.