Roger Federer bat Rafael Nadal dans un affrontement historique

Lors de la sixième édition du Match en Afrique, Roger Federer a battu Rafael Nadal 6-4, 3-6, 6-3 pour rester invaincu dans cette série qui a fait ses preuves en 2010 contre Nadal à Zurich. Dans le set décisif, Federer a tenu à 30 dans le premier match après un excellent échange au filet, avec Nadal commençant le deuxième match avec un coup droit sauvage, pulvérisant une autre erreur de revers pour remettre le match à Roger qui a pris un avantage précoce.

Un vainqueur de lob parfait a gardé Rafa dans le troisième match avant que Roger ne décroche deux services en plein essor qui l’ont propulsé 3-0, faisant un autre grand pas vers la ligne d’arrivée. En l’absence d’erreurs, l’Espagnol s’est tenu amoureux lors du quatrième match lorsque le tir du Suisse n’a pas réussi à atteindre le filet, restant en contact lors du prochain match et espérant une pause qui lui donnerait une nouvelle impulsion.

Pourtant, Federer a déclenché deux puissants services pour ramener le jeu à la maison et ouvrir un écart de 4-1, avec une odeur de victoire clairement dans sa gamme maintenant. Rafa a tenu après une volée incroyable au filet pour rester dans un déficit de pause, mais Federer n’a pas été refusé, produisant une autre prise confortable qui l’a propulsé 5-2 lorsque Rafa a inscrit un revers simple.

Servant pour rester dans le match, Nadal a renvoyé un vainqueur du coup droit pour une prise à 15, saisissant le troisième match mais poursuivant une pause dans le suivant s’il voulait garder toutes les chances de gagner. Roger a joué un coup droit sauvage pour se retrouver 30-15 contre ce neuvième match, Nadal créant une chance de pause avec un vainqueur du coup droit que le Suisse n’a pas réussi à rattraper.

Une erreur de retour de deuxième service médiocre a coûté cher à Nadal, gaspillant son occasion et permettant à Roger de créer une balle de match avec un autre service non retourné, le saisissant avec une demi-volée parfaite qui lui a assuré la victoire après une heure et 45 minutes.