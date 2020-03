Roger Federer bat Tommy Robredo pour atteindre le quart de finale de Dubaï

Il y a dix-sept ans, Roger Federer a remporté sa première couronne de Dubaï, en utilisant un tirage favorable avant la finale et en renversant Jiri Novak pour sceller l’accord sans perdre un set. Quelques mois plus tard, le jeune Suisse a conquis Halle et Wimbledon, maîtrisant la surface la plus rapide et ajoutant le premier trophée Major à sa collection.

Roger a eu l’opportunité de devenir le numéro un mondial. 1 cet été mais qui a dû attendre jusqu’en février 2004, juste un jour après avoir remporté son premier titre de l’Open d’Australie après les triomphes sur d’autres jeunes notables, Lleyton Hewitt, David Nalbandian, Juan Carlos Ferrero et Marat Safin pour revendiquer le trône de l’ATP.

Sans temps de repos, Federer est retourné en Europe pour livrer deux victoires en Coupe Davis contre la Roumanie, perdant en quart de finale à Rotterdam et prenant un peu de temps pour se reposer devant Dubaï où il était le champion en titre.

Un mois après l’avoir battu à Melbourne, Roger a affronté Marat Safin au premier tour et est resté sur le terrain pendant deux heures, repoussant neuf chances de pause sur 11 pour rester en contact et prendre les deux pauses pour l’emporter en deux sets et éviter une dérangé.

Au deuxième tour, le 4 mars, Roger a battu Tommy Robredo 6-3, 6-4 en une heure et 28 minutes pour rester dans la course au titre, réalisant le cinquième triomphe de l’Espagnol en autant de matchs et remportant les 11 sets contre un autre jeune prometteur sur le Tour.

Federer a effacé les trois chances de pause pour augmenter la pression de l’autre côté du filet, saisissant une pause dans chaque set parmi 12 opportunités au total pour franchir la ligne d’arrivée et avancer dans les huit derniers. Le Suisse a saisi la première pause du quatrième match grâce à un vainqueur en coup droit après un échange de 24 tirs, Robredo gagnant une chance de revenir en arrière après un beau revers en bas de la ligne vainqueur lors du prochain match.

Roger a sauvé un point de rupture avec un vainqueur en coup droit et a décroché un autre pour ramener le match à la maison et prolonger l’avance à 4-1. Dans le neuvième match, Federer a effacé une chance de pause avec un as, scellant le premier set après avoir forcé une erreur de Robredo pour un 6-3.

L’Espagnol s’est cassé à 2-2 dans le set numéro deux, survivant à un autre jeu de service difficile à 2-4 et restant dans un déficit de pause avant que Roger ne scelle l’affaire avec une retenue dans le dixième match pour passer aux quarts.