Roger Federer: “Bien que cela semble facile, il y a beaucoup d’efforts derrière”

Roger Federer Il a laissé une belle performance aujourd’hui en battant Krajinovic en trois manches et en perdant seulement six matchs au total. Le Suisse continue de voler la première semaine et comme nous vous l’avons dit, la boîte a été ouverte pour son arrivée dans les chambres car il ne fera face à aucune semence jusqu’à son arrivée. Même si Pella ou Fognini n’atteignent pas ce tour, ils pourraient aller en demi-finale sans affronter aucun Top 40.

Si vous avez peur de ne pas arriver avec un rythme de matchs en gagnant en si peu de temps. “Non, je préfère ne pas me fondre. Bien que cela semble facile, il y a beaucoup d’efforts derrière, toujours essayer d’aller de l’avant. Bien sûr, ce n’est pas le même niveau de stress que si vous allez sur un set ou une pause derrière, mais je le préfère de cette façon parce que toujours vous avez du gaz supplémentaire dans le réservoir si vous en avez besoin. “

Si vous pensez qu’arriver détendu et sans attentes peut vous favoriser. “Peut-être un peu, mais je dois encore atteindre les tours finaux. Je pense aussi que les deux premiers tours sont très favorables à moi, avec Johnson jouant un jeu similaire au mien mais avec moins d’options et avec Krajinovic un peu fatigué. Contre Filip, je sens que si je joue bien je peux tout contrôler très bien. Je pense que mon prochain match contre Millman sera un test pour moi. J’ai déjà perdu contre lui le meilleur des cinq sets et j’ai presque perdu contre lui à Brisbane. Ici, en jouant devant son public, il y aura une intensité différente “.

Les souvenirs qu’il a de ce match à New York contre Millman. “Je ne me souviens de rien de semblable à distance. J’étais content que ce soit fini parce que je n’avais jamais rien ressenti de tel. Parfois, je pense que je voudrais rejouer à un jeu mais avec celui-là, je ne l’ai pas. Je pense que c’était une combinaison et beaucoup de choses qui étaient mauvais pour moi ce soir-là, en plus que mon rival était très bon. J’ai tout essayé mais ce n’était pas pour moi ce jour-là. Ce fut une dure défaite mais je l’ai vite oublié. “

Millman aurait demandé à jouer sur une piste différente de Rod Laver afin que les gens ne l’encouragent pas pour la plupart. “J’adore quand le public s’implique mais je ne choisis pas quelle ratatoule je veux jouer. Je ne sais pas s’il l’a dit comme une blague ou sérieusement mais un tel match devrait être joué dans la RLA. Il connaît peut-être mieux Margaret Court Arena mais Quoi qu’il en soit, je suis prêt à jouer n’importe où. “

Sensations de balle par rapport au jeu précédent. “Lorsque vous jouez la nuit, vous voyez le ballon beaucoup mieux, car il n’y a ni soleil ni vent, lorsque vous jouez à l’intérieur. Parfois, vous avez l’impression de jouer un peu sur la terre battue parce que vous pouvez déplacer votre adversaire d’un côté à l’autre et ouvrir un trou Il est plus facile de construire le point et de finir avec un gagnant tandis que si le jeu est plus rapide, vous devez frapper plus les pieds si vous tardez, vous allez généralement beaucoup, d’où de nombreuses erreurs non forcées. J’ai dit l’autre jour, concernant les balles, elles sont très rapides lors des premiers matchs, puis elles deviennent très lentes. “

