Roger Federer brise le silence après les accusations de Greta Thunberg

Le 20 janvier, une nouvelle édition de l’Open d’Australie démarre, un événement dans lequel nous verrons à nouveau Roger Federer en action. Le Swiss Maestro ne disputera aucun tournoi avant le premier Chelem de l’année. L’ancien numéro 1 mondial a été critiqué il y a quelques jours par la militante Greta Thunberg, qui lui a reproché son rôle d’ambassadrice du Credit Suisse, une banque accusée par les écologistes d’avoir investi de grosses sommes d’argent dans l’exploitation des champs pétroliers.

Directement de Melbourne, le champion du Grand Chelem à 20 reprises a décidé de répondre aux accusations. “Je prends très au sérieux les impacts et la menace du changement climatique, d’autant plus que ma famille et moi arrivons en Australie au milieu des ravages causés par les feux de brousse”, lit-on dans une déclaration de Federer envoyée à ..

«En tant que père de quatre jeunes enfants et fervent partisan de l’éducation universelle, j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour le mouvement des jeunes pour le climat, et je suis reconnaissant aux jeunes militants pour le climat de nous avoir poussés à examiner nos comportements et à agir en conséquence. solutions innovantes.

«Nous devons à eux et à nous-mêmes d’écouter. J’apprécie les rappels de ma responsabilité en tant que particulier, athlète et entrepreneur, et je suis déterminé à utiliser cette position privilégiée pour dialoguer sur des questions importantes avec mes sponsors. “

Le Credit Suisse a également répondu: “La lutte contre le réchauffement climatique est importante. Le Credit Suisse respecte la liberté d’expression en tant que droit démocratique fondamental. [However,] pour protéger ses clients, ses employés et ses succursales, il ne tolère pas les attaques illégales contre ses succursales, quels que soient les auteurs et leurs motivations. ”