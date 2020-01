Roger Federer célèbre le record du classement ultime en tant que premier joueur avec ..

Roger Federer, 38 ans, est toujours au sommet de son art, terminant la saison précédente dans le top 10 pour la 17e fois et battant tous les rivaux à part Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Vingt ans après avoir fait ses débuts à l’Open d’Australie, Roger est parmi les favoris pour le titre avec Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev, faisant un début convaincant sur Steve Johnson avec un 6-3, 6-2, 6-2 triomphe en une heure et 21 minutes.

C’était la première victoire de Roger dans la nouvelle saison, prolongeant sa séquence d’au moins une victoire ATP à 23 ans et recherchant plus de records et de réalisations dans le reste de l’événement et de la saison en général. Lundi, Roger est également devenu le premier joueur avec 900 semaines dans le top-10, prolongeant son propre record et ajoutant une nouvelle étape à son décompte déjà impressionnant.

Faisant des progrès réguliers au début de sa saison sur le Tour, Roger a fait son entrée dans le top 10 pour la première fois en mai 2002 à l’âge de 20 ans après le premier titre du Masters 1000 à Hambourg. Après des hauts et des bas mineurs, Federer s’est de nouveau retrouvé dans le top 10 en octobre et y est resté plus de 14 ans avant cette blessure au genou de 2016 qui l’a poussé à sortir du top 15 pendant près de trois mois.

Le Suisse a fait un grand retour en 2017, remportant trois titres majeurs entre l’Open d’Australie 2017 et 2018 et consolidant sa place parmi l’élite où il a séjourné depuis, laissant ses plus proches rivaux Jimmy Connors sur 816 et Rafael Nadal sur 770.

Roger avait passé les 310 semaines record en tête du classement ATP, 218 à la deuxième place de la liste et 218 au troisième, assez pour presque 750 semaines dans le top-3, ce qui parle à peu près de lui-même et nécessite aucune autre interprétation.

Bien qu’il soit l’un des joueurs les plus âgés du Tour, le légendaire as né en 1981 est toujours impatient de rivaliser comme jamais auparavant, espérant rester dans le top 10 aussi longtemps que possible et combattre avec des adversaires beaucoup plus jeunes, malgré le fait que certains d’entre eux n’étaient que des gosses quand il s’est classé dans le top 10 pour la première fois!