Roger Federer célèbre son premier titre ATP à Milan

Roger Federer avait été l’un des joueurs les plus prometteurs du monde au début des années 2000, champion junior de Wimbledon en 1999 et en fin d’année. 1 joueur qui a fait des progrès significatifs dans le classement ATP en 2000. Le Suisse a atteint sa première finale ATP à Marseille et à Bâle cette année-là, commençant la saison au 61e rang et terminant dans le top 30, avec des objectifs plus ambitieux en 2001.

La seule chose qui manquait au décompte du jeune était le titre ATP, l’objectif principal de Roger au début de 2001, prêt à intensifier son jeu et à aller jusqu’au bout. Plus tôt, Federer a commencé à travailler avec Pierre Paganini, à peu près le meilleur entraîneur de fitness qu’il pouvait trouver, construisant une grande équipe autour de lui avec Peter Lundgren qui a commencé à montrer les résultats très bientôt.

Paganini a réussi à associer le talent exceptionnel de Federer à la force et à l’endurance sur le terrain, le rendant mentalement encore plus fort et attendant ce premier succès sur le Tour. Après tout le travail acharné qu’il avait accompli en décembre 2000, Federer était prêt à se battre contre les meilleurs joueurs du monde la saison prochaine qui a commencé avec la couronne de la Hopman Cup avec Martina Hingis.

Après cela, Roger a atteint le quart de finale à Sydney et le troisième tour à Melbourne, février s’avérant être le mois qu’il a attendu si longtemps! Roger est venu à Milan pour son premier tournoi en salle de la saison, prêt à faire des dégâts sur un court de tapis intérieur super rapide, atteignant également ses deux précédentes finales ATP sur une surface intérieure.

Classé 27e à ce moment-là, le Suisse de 19 ans a battu Rainer Schuettler 6-3, 6-4 pour ouvrir la campagne, perdant dix points au service et brisant l’Allemand cinq fois après avoir pris plus de la moitié des points de retour.

Cyril Saulnier était son prochain rival et un adolescent s’est retrouvé en difficulté après le premier set, augmentant le niveau par la suite pour marquer une victoire 2-6, 6-3, 6-4 qui l’a propulsé en quart de finale. Les deux joueurs ont marqué quatre pauses (Roger avait plus de chances, cependant) et c’est Federer qui a livré le sien dans les moments cruciaux des deux derniers sets, avant de se qualifier pour son 14e quart de finale ATP.

Là, Goran Ivanisevic s’est tenu sur le chemin de Roger vers la troisième finale de l’ATP, le Suisse battant le Croate 6-4, 6-4 en 57 minutes après avoir gardé son deuxième service en sécurité et brisé un serveur incroyable une fois dans chaque set pour réserver sa place. dans les quatre derniers.

N ° mondial 7 Yevgeny Kafelnikov était le seul adversaire restant avant le match pour le titre et Federer l’a renversé 6-2, 6-7, 6-3 en une heure et 50 minutes, remportant la cinquième victoire parmi les 10 premiers et la place dans la troisième finale de l’ATP. Encore une fois, c’était un excellent affichage de la part du jeune qui a bien servi et gardé les points sur sa raquette, repoussant cinq occasions de pause sur sept et volant des adversaires servant cinq fois sur neuf occasions créées.

Julien Boutter a été le dernier obstacle à la quête de Federer pour la première couronne ATP, le Suisse ayant évincé le Français 6-4, 6-7, 6-4 en deux heures et 20 minutes pour soulever son premier trophée ATP! Comme le résultat le suggère, c’était un match serré, mais Federer était celui qui contrôlait le plus, jouant mieux derrière le deuxième service et faisant face à sept chances de pause par rapport à 14 contre lesquelles Boutter devait jouer.

Le Français, qui a disputé sa première finale ATP, a bien fait de briser le service de Roger à cinq reprises, perdant l’avantage après avoir subi sept ruptures de l’autre côté, donnant 43% des points derrière son tir initial. Federer a éclaté dans le troisième match de la rencontre avec un vainqueur du coup droit, mais a perdu son service dans le match suivant après avoir perdu des points de match qui auraient pu le pousser 3-1.

Julien a repoussé deux occasions de pause dans le cinquième match et a marqué une autre pause quelques minutes plus tard pour ouvrir une avance de 4-2 lorsque Federer a réussi un coup droit facile. Néanmoins, Roger a gardé son sang-froid et a lancé les quatre prochains matchs pour prendre le premier match 6-4, dépassant les points de Julien à 2-4 et assurant une autre pause à 4-4 pour sceller le set avec un vainqueur de la volée dans le dixième match.

Les joueurs ont échangé des pauses dans les troisième et quatrième matchs du deuxième set et Julien a marqué un autre à 4-3 avec un gagnant de retour, servant pour le set dans le prochain match. Federer a bien fait de prolonger le set, cependant, en reculant et en sauvant deux points de set dans le dixième match pour établir un tie-break où il avait une balle de match à 6-5 après un vainqueur du coup droit.

Boutter l’a repoussé avec un vainqueur de la volée pour voler le briseur 9-7 grâce à deux vainqueurs, rassemblant l’élan avant le décideur, surtout après cette balle de match qu’il a sauvée. C’était intéressant de voir comment Roger réagirait dans le troisième set après une énorme chance qu’il a gaspillée, ce qui nous amène au début de l’histoire où nous avons parlé des préparatifs que les Suisses ont endurés pour se préparer à ce genre d’effort.

Il a éclaté dans le tout premier match du décideur lorsque Boutter a pulvérisé une erreur de coup droit, gardant l’avantage jusqu’à la fin et scellant l’affaire avec une bonne attaque dans le dixième match pour commencer la célébration du titre du premier des nombreux trophées qu’il décrocherait. le Tour au cours des deux prochaines décennies.