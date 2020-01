Roger Federer célèbre une victoire décisive au 100e Open d’Australie

Roger Federer a écrit l’histoire à l’Open d’Australie vendredi soir, devenant ainsi le premier joueur avec 100 triomphes lors du premier Major de la saison. Réalisant déjà cet exploit incroyable à Wimbledon l’année dernière, Federer est le seul joueur avec un “siècle” dans deux Majors différents, sans personne pour le rejoindre sur la liste en ce moment après 98 victoires pour Jimmy Connors à l’US Open et 93 pour Rafael Nadal à Roland Garros.

Roger joue à l’Open d’Australie pour la 21e fois, un record, atteignant au moins le troisième tour à chaque fois qu’il visite Melbourne et remportant six titres en dessous, les plus récents en 2017 et 2018. Les Suisses ont dû travailler dur pour saisir cette 100e victoire à Melbourne Park, évinçant John Millman 4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6 après quatre heures et trois minutes d’une bataille épique.

John a vaincu Roger à l’US Open 2018 et a donné ses 200% devant les fans à domicile à la Rod Laver Arena, jetant tout sur Federer et ratant une chance colossale lors du bris d’égalité où il menait 8-4. Millman a réclamé quatre pauses et n’en a subi que trois d’un autre côté, prenant un bon départ et rebondissant après avoir perdu les sets deux et trois pour forcer un décideur où il a chassé Roger tout le temps.

Le Suisse a commis trop d’erreurs, luttant pour briser la résistance du rival et utilisant toute son expérience pour franchir la ligne d’arrivée en premier après ce bris d’égalité. Federer affrontera maintenant Marton Fucsovics au quatrième tour, ayant un jour de congé samedi et essayant de récupérer de l’énergie et de la stimulation qu’il a dépensé pour laisser Millman derrière lui lors de cette nuit historique à Melbourne.