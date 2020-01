Roger Federer cherche à conserver une excellente forme

Roger Federer est comme l’équivalent tennis d’un bon vin. Il semble continuer à s’améliorer avec l’âge, ce qui a été montré mercredi soir, dans une dépêche complète de Filip Krajinovic. Le Serbe, actuellement classé au 41e rang mondial, avait du mal à gagner des matchs dans la première heure du match, et était un set et une panne en une demi-heure. Bien qu’il ait choisi de ne pas participer à la première Coupe ATP, le joueur suisse se présente déjà sous une forme dévastatrice.

Peut-être le facteur le plus important pour déterminer si Federer peut gagner un autre Grand Chelem est le temps qu’il passe sur le terrain. Jusqu’à présent, après ses deux premiers matches, il a passé moins de trois heures sur le terrain. Bien que les adversaires ne feront que se durcir, c’est déjà un bon signe pour Federer, surtout si l’on considère deux menaces majeures de son côté du match nul, Matteo Berretini et Grigor Dimitrov, ont déjà été éliminés.

Alors, quelle menace John Millman offrira-t-il sous les lumières de la Rod Laver Arena vendredi soir? Eh bien, normalement, l’Aussie serait en mesure d’utiliser le soutien de la foule locale, mais Federer a la majorité du soutien partout et avec qui il joue. Millman est un grinder d’un joueur, avec un solide jeu complet. Puisqu’il a déjà battu Federer sur le format du meilleur des cinq, il a ce que beaucoup d’autres joueurs manquent dans les premiers tours du Grand Chelem, la conviction qu’ils peuvent gagner. Le fait que le match se joue la nuit sera également un avantage pour le joueur suisse et s’il joue aussi bien que lors des tours précédents, cela pourrait être une soirée très difficile pour l’Australien.

Lorsque Federer a remporté son dernier Open d’Australie en 2017, c’est le début d’une course en or qui lui a permis de remporter le double de soleil dans les mois qui ont suivi. Ce n’est peut-être que très tôt, mais il lui reste encore beaucoup à jouer et à le garder motivé. Le point clair et évident est que Djokovic et Nadal rattrapent leur record du Grand Chelem et bien qu’il ait reconnu publiquement que cela ne le dérangerait pas, il voudra faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cela ne se produise pas. De plus, les stars montantes Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev atteignant les derniers stades des tournois du Grand Chelem, il y a de plus grandes menaces en dehors de Djokovic et Nadal.

Quoi qu’il arrive au cours des deux prochaines semaines, une chose est sûre. À trente-huit ans, Roger Federer continue de produire un niveau de jeu incroyable. Il continue de vendre des stades dans le monde entier et il est toujours de loin le joueur le plus populaire du jeu. On ne sait pas combien de temps cela durera, mais il y a une chose qui est claire pour tout le monde. Un Roger Federer en forme est idéal pour le tennis.

