Roger Federer confirme son retour sur le circuit ATP

Les légendes suisses Roger Federer et Stan Wawrinka ont hâte de participer au plus grand événement sportif de Suisse et à l’un des plus grands tournois en salle du monde si le coronavirus disparaît.

Le coronavirus mortel se propage rapidement dans le monde. En conséquence, la tournée de tennis s’est arrêtée en raison de la menace du coronavirus. La tournée ne reprendra pas avant le 7 juin au moins. Cependant, en regardant le scénario actuel, le tennis en direct semble loin d’être certain. Néanmoins, Federer et Wawrinka sont convaincus que la tournée reprendra bientôt sinon le 8 juin.

Roger Federer et Stan Wawrinka joueront au Swiss Indoors Basel 2020

Le Swiss Indoors Basel 2020 est prévu pour la dernière semaine d’octobre, à partir du 26 octobre. Si tout se déroule comme prévu, la cérémonie du 50e anniversaire du tournoi aura lieu le jour du début.

Selon le site Internet du tournoi, le champion du monde par équipes en salle Federer disputera son match d’ouverture le mardi 27 octobre 2020. De plus, le Suisse n ° 2 Wawrinka participera également à St. Jakobshalle à Bâle. Les organisateurs annonceront le jeu de départ de Wawrinka, ainsi que toutes les autres séquences du programme à une date ultérieure.

La vente des billets de l’événement ATP World Tour 500 à Bâle débutera le 2 avril. De plus, les organisateurs du tournoi ont assuré que si l’événement ne peut pas avoir lieu en octobre en raison du coronavirus, les billets seront remboursés.

La pandémie de coronavirus a déjà conduit à l’annulation de divers événements de tennis au cours des dernières semaines. Nous espérons qu’aucun autre tournoi ne sera annulé et que le virus disparaîtra bientôt. En conséquence, la tournée de tennis pourrait reprendre à la date prévue du 7 juin. Cependant, les tournois restants de l’année seraient également obligés de fermer si la crise des coronavirus n’est pas résolue.

