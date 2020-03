Roger Federer connaît la défaite la plus difficile depuis 2005

Après quatre années dominantes sur le Tour masculin, Roger Federer a dû ralentir un peu en 2008, remportant quatre titres et 15 défaites au total, un nombre important quand on sait qu’il n’en avait que 24 entre 2004-07. Novak Djokovic l’a renversé en deux sets lors de la demi-finale de l’Open d’Australie, de même qu’Andy Murray au premier tour de Dubaï, le Suisse se rendant à Indian Wells désireux d’améliorer sa forme et de rétablir l’ordre lors de l’événement où il a remporté trois titres au cours des quatre dernières années.

Federer a perdu 14 matchs lors des trois premiers tours contre Guillermo Garcia-Lopez, Nicolas Mahut et Ivan Ljubicic avant que Tommy Haas ne lui donne un coup de théâtre dans les quarts pour mettre en place un affrontement avec le n ° mondial. 98 Mardy Fish. L’Américain a lancé la saison classée parmi les 40 premiers, mais a perdu du terrain au cours des premiers mois, entrant à Indian Wells, classé à peine dans le top 100 après avoir échoué à défendre les points lors des tournois précédents.

Il a repris la forme dans le désert et a disputé l’un de ses meilleurs matchs pour renverser Federer 6-3, 6-2 en 64 minutes, avant sa deuxième finale en Masters 1000 après Cincinnati 2003! C’était leur sixième rencontre et le premier triomphe de Mardy qui a perdu les neuf derniers sets joués contre le grand Suisse.

En plus de cela, ce fut la pire défaite de Roger sur les terrains durs en termes de classement du rival depuis Indianapolis 2000 lorsque James Sekulov (191e) l’a évincé 6-4, 7-5 juste avant le 19e anniversaire, et aussi sa perte la plus difficile au classement général depuis Monte Carlo 2005 et Richard Gasquet.

Il était encore plus inhabituel d’assister à une victoire aussi imposante pour Fish alors que nous savons qu’il n’a servi qu’à 34%, tirant le meilleur parti du tir initial et ne perdant que 13 points dans ses jeux, économisant le seul point de rupture auquel il était confronté pour maintenir la pression de l’autre côté du filet.

Roger a eu du mal à trouver le rythme et son service a été exposé par les retours profonds et précis de Mardy, perdant 43% des points dans ses matchs et se brisant trois fois sur sept occasions offertes à l’Américain. Fish a contrôlé ses tirs plus efficacement, terminant la rencontre avec 26 gagnants et 19 erreurs directes, contre 14 gagnants et 25 erreurs de Roger qui n’a pas pu se battre pour au moins un set.

Ce fut le meilleur départ possible pour Mardy, renvoyer un vainqueur en coup droit pour briser Roger lors du deuxième match et donner le ton pour le reste de l’affrontement. Federer aurait pu retirer la pause dès le prochain match, compensant un retour sur la chance de pause, la seule qu’il créerait dans cette rencontre.

L’Américain a terminé le match avec deux as, forgeant une avance de 3-0 après seulement neuf minutes. Le Suisse était bien en dessous de son niveau habituel, devant enregistrer deux points de rupture dans le quatrième match pour obtenir son nom sur le tableau de bord et réduire le déficit à 3-1, espérant augmenter son jeu et revenir du côté positif du tableau de bord.

Cela ne s’est toutefois pas produit, Fish confiant clôturant le premier set avec une prise à 15 à 5-3 après une erreur de coup droit de Federer. Les choses sont allées de mal en pis pour le monde non. 1, se brisant au début du deuxième set après un retour gagnant de Mardy qui a cimenté la tête avec un as dans le deuxième match pour un set et un avantage de pause.

Le retour de Roger est resté quelque part sur le terrain d’entraînement et Fish a attrapé un autre match avec un gagnant de service pour augmenter l’avance à 3-1 et se rapprocher de la ligne d’arrivée. Son triomphe est devenu inévitable après une pause dans le cinquième match, ouvrant un avantage de 5-1 avec une prise d’amour et forçant son rival à servir pour rester dans le match après seulement une heure.

Roger a sauvé deux balles de match pour prolonger sa campagne, même si tout était fini lorsque Mardy a tenu à 15 ans lors du huitième match pour sa plus importante victoire en carrière et la place en finale où il perdrait face à Novak Djokovic.