Roger Federer contre John Millman: les faits saillants

Roger Federer réussi à se qualifier pour le quatrième tour de la Open d’Australie 2020, mais quelle bataille difficile dont il avait besoin pour vaincre son adversaire! Le Suisse Maestro risquait de perdre son match du troisième tour contre John Millman plus d’une fois, ne pliant l’adversaire qu’au cinquième set d’un match passionnant, qui a duré plus de quatre heures et s’est terminé par un score de 4-6 7-6 (2) 6-4 4-6 7-6 (8) au super-tie-break du set décisif.

Roger a vengé la défaite de l’US Open 2018 contre Millman, bien qu’il ait souffert aujourd’hui tout au long du match, récupérant une pause dans le cinquième set. Au quatrième tour de l’Open d’Australie, Roger Federer rencontrera Marton Fucsovics.