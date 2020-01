Roger Federer contre John Millman: les meilleurs points

Jusqu’à présent, le troisième tour de l’Open d’Australie 2020 entre Roger Federer et John Millman était le plus excitant, passionnant et dramatique. Federer, avec beaucoup d’efforts, a vengé sa défaite au quatrième tour de l’US Open 2018.

L’Australien a presque réussi à reproduire son grand succès également à Melbourne, dans un match où il avait une avance de 8-4 dans le dernier super tie-break, avant de s’incliner 10-8. Le match Rod Laver Arena était définitivement un spectacle de quatre heures, avec de grandes émotions et rebondissements.

Cinq sets que la foule n’oubliera jamais, ainsi que les fans de Roger Federer. Voici les meilleurs clichés du défi.