Roger Federer contre Steve Johnson: les faits saillants

Roger Federer surmonté le Open d’Australie 2020 match de premier tour en battant l’Américain Steve Johnson en trois sets avec le score final de 6-3 6-2 6-2, en 1 heure et 24 minutes de jeu. Le Swiss Maestro a montré un tennis très fluide et rapide, combiné à une forme physique très intense.

Federer a joué des points et des tirs très extraordinaires, réfutant les doutes sur sa véritable condition physique, que quelqu’un avait avant son match. Au deuxième tour de l’Open d’Australie, il rencontrera le vainqueur du challenge entre Quentin Halys et Filip Krajinovic. Voici les faits saillants du défi entre Roger Federer et Steve Johnson. https://youtu.be/2_R7utEK0UQ