Roger Federer coule Jonas Bjorkman pour conquérir la cinquième couronne ATP en ..

Après avoir remporté le premier titre ATP à Milan et évolué dans les huit derniers à Wimbledon en 2001, Roger Federer était prêt à poursuivre des objectifs encore plus importants la saison suivante, soulevant la première couronne du Masters 1000 à Hambourg et entrant dans le top-10 lors de la prochaine matin, toujours à l’âge de 20 ans.

Roger a eu l’opportunité de faire ses débuts en Masters Cup à Shanghai fin 2002, s’inclinant face à Lleyton Hewitt en demi-finale et se préparant à conquérir le monde du tennis dans la saison à venir. Le joueur de 21 ans a remporté cinq matchs sur huit en janvier 2003, s’inclinant face à David Nalbandian au quatrième tour de l’Open d’Australie en cinq sets avant de marquer deux victoires en Coupe Davis contre les Pays-Bas pour donner l’élan.

En route pour Marseille pour la quatrième fois consécutive (également la dernière), Roger a tout fait pour remporter son cinquième titre ATP, trois ans après y avoir participé à la première finale ATP. Roger a lancé la campagne en moins d’une heure, avec Ivan Ljubicic se retirant après le bris d’égalité du set d’ouverture pour envoyer Federer au deuxième tour où il a battu Jarkko Nieminen 6-3, 6-3 en 67 minutes rapides.

Le Suisse a marqué un triomphe rapide, bien qu’il ait dû travailler dur pour le gagner, repoussant dix des 11 points de rupture pour limiter les dégâts derrière le tir initial et passer en quart de finale où il a affronté Raemon Sluiter. Les Néerlandais ont gagné un set mais Roger a remporté 6-4, 4-6, 6-4 en une heure et 48 minutes malgré des problèmes supplémentaires au service, et a dû défendre 11 sur 13 chances de pause pour rester du côté positif du tableau de bord. , cassant Sluiter trois fois pour réserver la place en demi-finale.

Là, il a finalement réalisé une meilleure performance au service, évinçant Karol Kucera 7-6, 6-3 en une heure et 26 minutes, n’offrant aucune chance de pause à son rival et volant le service du Slovaque deux fois dans le deuxième set pour avancer dans son 11e ATP. final.

Le 16 février, Roger Federer a battu Jonas Bjorkman 6-2, 7-6 en une heure et 24 minutes pour soulever le cinquième trophée ATP et décrocher le top 5 pour la deuxième fois de sa carrière. C’était leur deuxième affrontement et le deuxième triomphe du Suisse qui a dominé avec son premier service pour faire face à seulement deux points de rupture, se brisant une fois et gardant la pression sur le Suédois tout le temps.

Bjorkman avait un petit avantage dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups, bien que cela ne puisse pas lui donner au moins un set après que Roger l’a détruit dans les échanges de milieu de gamme de cinq à huit coups. Frappant plus de gagnants et forçant plus d’erreurs, Federer a eu dix occasions de pause et en a converti trois pour conclure la victoire en deux sets, réalisant le meilleur départ possible et scellant l’affaire dans le deuxième set tie-break après un retour.

Roger a marqué une pause instantanée pour le début parfait de la rencontre, prévalant dans un rallye plus prolongé pour forger l’avance et la consolider avec quatre gagnants dans le deuxième match. Le Suédois a repoussé deux occasions de pause dans le troisième match pour obtenir son nom sur le tableau de bord avant que Roger ne le casse à nouveau 3-1 à son cinquième point de rupture, augmentant l’avantage à 5-1 avec un service gagnant.

Trois bons services dans le huitième match ont permis à Federer d’ouvrir le score, qui a finalement dû faire face à un point de rupture au début du deuxième set après un coup droit gagnant de Bjorkman. Le Suédois n’a pas pu convertir le premier mais le suivant a fait le travail pour lui après une faible tranche de revers du jeune.

Jonas a progressé de 3-0 et a été 30-0 sur le retour dans le quatrième match avant que Roger ne réclame quatre points consécutifs pour éviter une autre pause et rester dans un déficit de pause. Cela s’est avéré encore plus critique lorsque Federer a reculé dans le cinquième match, tenant à 15 pour égaliser le score à 3-3 et envoyant le set dans un tie-break après six prises détendues des deux côtés.

Roger l’a ouvert avec trois vainqueurs pour une avance de 3-1 et a gagné deux balles de match avec un beau vainqueur de la volée. Bjorkman a fait une dernière poussée pour les sauver tous les deux avant que Federer ne mette le troisième but avec un revers sur la ligne gagnante. Celui-ci s’est avéré être la chance, célébrant le titre lorsque Jonas a réussi un coup droit facile et a commencé un voyage stellaire qui lui apporterait beaucoup plus pour le reste de l’année.