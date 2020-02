Roger Federer: “Dans le passé, j’étais si maladroit avec les enfants”

Mauvaise nouvelle pour tous les amateurs de tennis. Après des nouvelles infondées et démenties de son staff, Roger Federer ratera les prochains tournois du calendrier, toute la saison sur terre battue et par conséquent le deuxième Chelem de l’année, le Roland Garros.

Les Suisses perdront automatiquement de nombreux points: 500 à Dubaï, 600 à Indian Wells, 1000 à Miami, 180 à Madrid et Rome, 720 à Paris. Sans ces 3180 points, il serait pratiquement septième du classement. Revenez donc l’été pour viser à défendre les points accumulés lors de la finale de Wimbledon 2019, dans une saison qui prévoit également les JO de Tokyo, qui a toujours été le grand objectif de l’ancien numéro 1. Le champion n’a jamais porté le médaille d’or en simple, tandis qu’en double, il a remporté le tournoi de Pékin 2008 avec son compatriote Stan Wawrinka.

Pendant le & # 039; Match en Afrique & # 039; au Cap, Federer et Nadal ont interagi avec de jeunes enfants. “Je le pense. Lorsque d’autres camarades professionnels organisent des photos avec des enfants, ceux qui ne les ont pas semblent souvent un peu empruntés. Cela dit, je dois admettre qu’hier Rafa était très mignon avec les enfants. Il s’y est habitué avec sa propre fondation.

Et pour moi, c’est vraiment facile. Au lieu de mes quatre enfants, il y en a cent à la fois, pas de problème. Mes deux garçons avaient 6 ans en mai, ils ont donc exactement l’âge des enfants avec qui nous avons joué, Rafa et moi. Je sais parfaitement comment ils réagissent lorsqu’ils se cassent le visage ou ne comprennent pas immédiatement un exercice. Dans le passé, j’aurais été maladroitement plus maladroit “- a expliqué Roger.