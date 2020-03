Roger Federer, de l’enfer au paradis

Roger Federer du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière du maestro suisse, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. 2016 a été la pire année de la carrière suisse. Après deux ans de collaboration avec Stefan Edberg, Roger a embauché Ivan Ljubicic comme son nouvel entraîneur. L’année a été très malheureuse pour lui qui, en raison d’un problème au genou et de performances en deçà des attentes, a clôturé sa saison prématurément après la demi-finale de Wimbledon, perdu contre Milos Raonic.

Pour la première fois de sa carrière, il n’a même pas remporté de titre et pour de nombreux médias et initiés, 2016 semble être la fin de sa carrière. “Je doutais de moi en 2016 parce que je n’avais jamais été dans cette situation auparavant. Si cela s’était produit à 22 ans, même si j’étais sorti depuis deux ans j’étais encore jeune et j’aurais bien été à nouveau, mais le temps n’est plus de mon côté maintenant et vous vous sentez comme chaque année qui passe.

Il est plus difficile de gagner contre les meilleurs, de gagner les tournois les plus importants, donc c’était ma plus grande préoccupation. Mais je savais que je serais en mesure de me remettre en route “, a déclaré Roger, quelques mois après. Début 2017, Federer est revenu pour émerveiller le monde: commençant comme graine no.

Le 17, le Suisse Maestro atteint la finale de l’Open d’Australie, battant son ennemi Rafael Nadal dans une finale épique et vintage. À peine deux mois plus tard, il triomphe au Sunshine Double (battant Nadal deux fois de plus). Après avoir sauté la balançoire en argile, Federer a remporté son huitième Wimbledon contre Marin Cilic en juillet, surmontant définitivement William Renshaw et Pete Sampras.

Une saison légendaire s’est terminée avec 7 titres, 2 slams et 3 ATP Masters 1000. Une réponse à ceux qui pensaient que l’heure de la retraite était proche. En 2018, Federer a confirmé sa victoire à l’Open d’Australie, battant à nouveau Cilic. C’était son 20e Chelem.

Incroyable. Quelques semaines plus tard, il est revenu, pour quelques jours, pas du monde. 1, à 37 ans! Le reste de 2018 a été une année de hauts et de bas, avec la défaite sensationnelle à Wimbledon contre Kevin Anderson. Lorsqu’on lui a demandé si son tennis joué en 2017-2018 était le meilleur de sa carrière, Federer a déclaré: “Peut-être.

C’est différent, le jeu a changé. J’ai dû m’adapter. En termes de pourcentage de victoires, ce fut définitivement l’un de mes plus grands moments de carrière. 2005, 2006 et 2007 ont également été incroyables. J’ai beaucoup joué ces années-là, environ 25 tournois par saison.

Maintenant, je ne peux plus le faire. Quoi de plus difficile? Jouez beaucoup, gagnez beaucoup. Ou jouez moins et gagnez beaucoup. Si vous obtenez moins d’opportunités, vous avez également plus de pression. Je pense que c’est bien que mon jeu ait évolué “, a-t-il déclaré.

2019 restera particulièrement dans les mémoires pour la finale sensationnelle perdue à Wimbledon contre Djokovic, malgré le fait qu’il avait deux balles de match à son service: “À Wimbledon 2019, c’était la dernière fois que je pleurais. Sur le terrain et lors de la cérémonie de remise des prix, je me suis retenu avec difficulté, une fois dans les vestiaires quelques larmes sont tombées, Je me suis effondré. “

Mais que dire d’un joueur qui, entre 2017 et 2019, a remporté 15 titres, dont 3 Slams, ravissant les foules du monde entier? Après sa défaite en demi-finale de l’Open d’Australie 2020 contre Djokovic et le légendaire Match pour l’Afrique 6, Federer a décidé de se faire opérer du genou droit.

La propagation du Coronavirus a pour l’instant bloqué le tennis, mais lorsque la pandémie sera passée, Roger Federer reviendra sur le terrain, prêt à nous surprendre à nouveau.