Roger Federer, déclin et renaissance

Roger Federer du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière du maestro suisse, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. Après un grand 2012 pour Federer, l’année la plus sombre est arrivée jusqu’à présent. 2013 a été une saison tout à fait satisfaisante pour les Suisses, contraints par des blessures (notamment au dos) et de mauvaises performances. Surtout la défaite inoubliable au deuxième tour de Wimbledon contre Sergiy Stakhovsky.

Au cours de cette saison, Federer n’a remporté qu’un seul titre (le sixième de sa carrière à Halle) en trois finales disputées. Beaucoup avaient des doutes sur son avenir cette année-là. Âge, blessures et performances médiocres. Les fans, les médias et les initiés pensaient que Federer était proche de la retraite.

Cette année-là, Djokovic a gagné à Melbourne, Nadal à Paris et New York et Murray à Londres. “Ma carrière a été trop bonne et c’est pourquoi, par rapport à 2013, en 2016, j’ai préféré m’éloigner du Tour pour revenir plus fort qu’avant”, a expliqué Roger lors d’un entretien, il y a un an.

La réponse du Suisse à qui le critique? Le 12 octobre, il s’est séparé de son entraîneur Paul Annacone et au début de 2014, il a commencé son partenariat avec Stefan Edberg. Après la mauvaise année 2013, Federer a augmenté, jouant une fantastique période de deux ans.

Edberg a amélioré le jeu d’attaque de Federer, réduisant ses mouvements et augmentant ainsi sa longévité sur le court grâce aux économies d’énergie. En 2014 et 2015, Federer a remporté 11 titres, dont le Cincinnati 2014 et 2015 ATP Masters 1000 et le Shanghai Rolex Masters 2015.

Il a également remporté sa première Coupe Davis avec l’équipe suisse, mais il a également perdu trois finales passionnantes du Slam: Wimbledon 2014 et 2015 et l’US Open 2015, le tout contre Novak Djokovic, avec le Serbe peut-être au sommet de son niveau psycho-physique.

Mais cette période de deux ans a été extrêmement positive pour Federer, qui, à 34 ans, était toujours l’un des quatre meilleurs joueurs du circuit ATP. Parlant de la longévité et des améliorations de Federer, Edberg a déclaré dans l’interview suivante: «J’ai été contacté en 2013 et j’ai travaillé avec Roger pendant les deux prochaines années.

En 2013, il a eu quelques problèmes avec son jeu, il n’était pas très bien à cause de son dos et il cherchait une nouvelle solution. Quand j’ai rejoint son équipe en tant que mentor, il a changé sa raquette et il a fait quelques changements. Nous avons discuté d’apporter des changements à son jeu, comme être un peu plus agressif en avançant légèrement sa position sur le terrain.

Cette approche a bien fonctionné au cours des années suivantes. Roger a eu la chance de remporter deux à trois slams au cours de ces saisons, mais Djokovic jouait vraiment bien. “Après la période de trois ans entre 2013-2015, il y a eu d’autres saisons incroyables, encore une fois marquées par un déclin et une renaissance.