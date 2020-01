Roger Federer décroche son deuxième titre ATP à Sydney 2002

Il y a vingt ans, Roger Federer, âgé de 19 ans, avait la chance de participer à Sydney pour la toute première fois au tout nouveau parc olympique de Sydney, défendant les couleurs nationales de la Suisse et manquant à peine une chance de remporter la médaille en simple.

Classé dans le top 30, le Suisse prometteur est revenu à Sydney quelques mois plus tard pour disputer l’ATP 250, s’inclinant en quart de finale face à Sébastien Grosjean et revenant plus fort en 2002 en tant que top 15 et détrônant Pete Sampras à Wimbledon.

Roger était parmi les favoris du titre avec un autre jeune pistolet Andy Roddick et il n’a commis aucune erreur cette fois-ci, allant jusqu’au bout pour décrocher son deuxième titre ATP et le premier parmi tant d’autres sur le sol australien avant les années de gloire à Melbourne.

Ce n’était pas une course en douceur vers la couronne, cependant, face à Tommy Robredo dans le premier tour et battant l’Espagnol 7-6, 7-6 en une heure et 27 minutes, remportant seulement quatre points de plus que son rival mais dominant dans les deux disjoncteurs pour atteindre les 16 derniers.

Un autre joueur de la génération à venir, Xavier Malisse, attendait au deuxième tour et Federer a marqué un triomphe 6-2, 6-4 en 68 minutes, luttant pour son service malgré un résultat positif et face à pas moins de 15 chances de pause, repoussant 12 de ceux pour limiter les dégâts et maintenir la pression de l’autre côté du filet.

Le Belge était encore pire derrière le tir initial, perdant près de 60% des points dans ses matchs et donnant le service six fois sur dix chances offertes à Roger. Dans les quartiers, Federer avait besoin de près de deux heures pour vaincre un ancien non mondial.

1 Marcelo Rios 6-7, 7-6, 6-3, remportant seulement trois points de plus que le Chilien et se tenant au bord de la défaite dans le deuxième set. Federer ne s’est cassé qu’une seule fois et a organisé un retour dans le set numéro deux avant de sceller l’accord dans le décideur pour la place dans les quatre derniers.

Là, il a éliminé un Américain percutant Andy Roddick 7-6, 6-4 en seulement 81 minutes après avoir dompté le premier service en plein essor de son rival et imposé ses tirs, en particulier dans les moments charnières des deux sets pour entrer dans son sixième ATP. finale à 20 ans.

Juan Ignacio Chela se tenait entre Roger Federer et son deuxième titre ATP, face au seul joueur extérieur au top 50 cette semaine à Sydney et concluant un triomphe 6-3, 6-3 en style dominant et rapide 53 minutes pour soulever le trophée et faire un début de saison parfait qui apportera également sa première couronne Masters 1000 quatre mois plus tard.

C’était leur première rencontre et le joueur le mieux classé avait le dessus du début à la fin sur la surface qui convenait à son jeu beaucoup plus que son rival. Chela a réussi à prendre seulement dix points sur le retour, ne gagnant aucune opportunité de pause et n’ayant pas réussi à égaler ce rythme dans ses matchs, luttant au deuxième service et se brisant sur les trois chances données à Roger.

Ils ont commis un nombre d’erreurs similaire, mais le joueur le plus agressif avait un net avantage dans le département des vainqueurs, frappant plus de 20 et réduisant Juan Ignacio à moins de dix, contrôlant le rythme avec son service et ses coups de fond et ramenant le match à la maison pour devenir le champion.

Comme prévu, Chela est resté en contact avec Federer dans les rallyes plus longs (bien qu’il ait dû dominer Roger dans ce département pour avoir une chance) mais était impuissant dans les échanges les plus courts jusqu’à quatre coups où le tir initial de Roger a fait toute la différence pour guider lui vers la ligne d’arrivée.

Ce fut un bon début de rencontre pour les deux concurrents mais c’est Roger qui avait de meilleurs chiffres, naviguant à travers ses matchs et attendant une chance au retour. Il est venu dans le sixième match quand il a forcé une erreur de Juan Ignacio, en avançant et en gagnant l’élan avant le reste du match.

Cela s’est avéré être le seul jeu de service lâche de l’ensemble du set et Federer l’a assuré avec trois vainqueurs au service dans le match neuf, gagnant un avantage de 6-3 après seulement 24 minutes et espérant plus de la même chose dans le set numéro deux.

Une attaque brillante et un vainqueur de la volée au filet dans le troisième match du deuxième set ont donné à Roger la pause souhaitée, tenant après deux égalités dans le prochain match pour confirmer l’avance et atterrir trois vainqueurs à 3-2 pour rester devant.

Servant à rester dans le match lors du neuvième match, Chela a donné un service lorsque Roger a décroché un vainqueur de la volée, permettant au Suisse de célébrer le titre et de se diriger vers Melbourne avec un énorme coup de pouce avant le premier Grand Chelem de la saison où il perdrait. à Tommy Haas au quatrième tour, 8-6 dans le set décisif.