Roger Federer démantèle Denis Istomin en moins d’une heure en ..

Après 11 saisons consécutives dans le top 5 de fin d’année, Roger Federer n’a pas pu suivre le rythme des rivaux devant lui en 2013, subissant 17 défaites et n’ayant pas remporté plus d’un titre ATP pour la première fois depuis 2001.

En 2012, le Suisse a remporté six titres ATP, mais ce n’était pas le cas un an plus tard, remportant une seule couronne à Halle et réalisant 13 victoires majeures, ce qui n’est pas suffisant pour atteindre la liste d’une finale. Après un marathon de quatre heures, Roger a perdu l’affrontement en demi-finale à l’Open d’Australie contre Andy Murray, suivi d’une difficile défaite en quart de finale à Rotterdam contre Julien Benneteau et une autre contre Tomas Berdych à Dubaï.

Espérant une meilleure descente à Indian Wells, Roger a ouvert l’action avec une victoire 6-2, 6-3 sur Denis Istomin en 58 minutes, battant l’Ouzbékistan pour la quatrième fois en autant de rencontres. Produisant du feu à la fois sur le service et les coups de fond, Roger a décroché 31 gagnants et 15 fautes directes, perdant quatre points derrière le tir initial pour l’une de ses meilleures performances au service d’une carrière, sans point de rupture et en maintenant la pression de l’autre côté du filet. .

Ne faisant pas trop d’erreurs mais restant discret dans le segment des vainqueurs également, Istomin a cédé près de la moitié des points dans ses matchs, subissant quatre pauses sur sept occasions offertes à Federer pour terminer sa course au deuxième tour.

L’Ouzbékistan a pulvérisé une erreur de coup droit lors du premier match pour être cassé, le Suisse obtenant une autre pause à 3-1 grâce à un vainqueur de coup droit et clôturant le set à 5-2 après un vainqueur de drop drop parfait. Super agressif, Federer a décroché une autre pause à 1-1 dans le deuxième set avec une attaque bien construite et un vainqueur en coup droit, servant bien et scellant l’affaire avec une pause à 5-3 après un vainqueur qui l’a propulsé au-dessus de la ligne d’arrivée en moins d’une heure.