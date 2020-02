Roger Federer dépasse Grigor Dimitrov pour la couronne de Rotterdam

En 1999, Roger Federer, âgé de 17 ans, est arrivé à Rotterdam pour la première fois au 178e rang et a réalisé une superbe course, atteignant le quart de finale avant de s’incliner contre le numéro un mondial. 2 Yevgeny Kafelnikov en trois sets serrés. 19 ans plus tard, Roger quitte Rotterdam avec son troisième titre (2005 et 2012) et le n ° mondial.

1 classement après un triomphe de 6-2, 6-2 sur Grigor Dimitrov en seulement 55 minutes le 18 février 2018. Il s’agissait de la 97e couronne ATP de Roger dans sa brillante carrière et de la deuxième de la saison après avoir défendu son titre à l’Open d’Australie , battant le monde non.

5 pour la septième fois en autant de rencontres. Grigor était là pour se battre avec Roger au cours des quatre premiers matchs avant que Federer n’ait couru pendant le reste de la rencontre, sans jamais faire face à un point de rupture et voler le service de Grigor quatre fois sur huit occasions.

Le directeur du tournoi, Richard Krajicek, a déclaré que Dimitrov était tombé malade samedi soir et qu’il ne pouvait pas jouer à son meilleur, ce qui était évident sur le terrain. C’était la 20e couronne ATP 500 pour Roger qui est devenu le leader dans cette catégorie, laissant Nadal le 19, atteignant également la barre des 10000 points pour la première fois depuis janvier 2013.

Roger était impeccable dans ses matchs de service, perdant sept points et gardant Grigor loin des occasions de pause. D’autre part, Dimitrov n’a pas pu faire grand-chose avec son tir initial, ne frappant qu’un seul as et perdant 45% des points dans ses jeux pour se retrouver en difficulté dans presque tous les matchs de service après ces deux au début du match.

C’était la finale la plus désirée une fois le tirage au sort terminé et ils ont pris un excellent départ, avec seulement trois points pour les joueurs dans les quatre premiers matchs. Soudain, Grigor s’est évanoui du terrain et n’a jamais retrouvé son calme après avoir réussi un revers qui lui a coûté son jeu de service à 2-2.

Roger a pris le contrôle total et a de nouveau cassé lors du septième match après une autre erreur de coup de fond du Bulgare. Un vainqueur de service a donné à Federer le premier set à 5-2, remportant 20 des 26 derniers points pour ramener le set à la maison en 25 minutes.

Grigor a continué de lutter dans le set numéro deux, pulvérisant un revers large pour laisser tomber le service dans le premier match et s’éloigner de plus en plus du titre. Il a sauvé un point de rupture dans le troisième match pour mettre fin à sa sécheresse, mais Roger a tiré une autre pause lorsque Grigor a commis une double faute à 1-3.

Un vainqueur de la volée a donné à Federer le titre lors du huitième match, complétant l’un de ses triomphes les plus rapides en finale de l’ATP et célébrant une semaine historique qui lui a tant apporté.