Roger Federer des larmes au Grand Chelem de carrière

Roger Federer du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière du maestro suisse, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. Federer a atteint l’Open d’Australie 2008 avec quelques problèmes de santé. Ce n’est qu’en mars de la même année qu’il découvrira que le problème provenait d’une légère forme de mononucléose. À Melbourne, il a atteint la demi-finale, où il a été battu par le jeune futur vainqueur du tournoi, Novak Djokovic.

Après des années de domination, Roger a connu sa première vraie période de crise. Cela dépendait de nombreux facteurs: la mononucléose, qui au début de la saison conditionnait sa forme athlétique, mais aussi par les victoires contemporaines de Rafael Nadal, qui avait déjà battu Federer à Monte-Carlo et à Hambourg, et menaçant de plus en plus le règne de Roger.

Il n’a remporté son premier titre qu’à la fin avril, à Estoril, puis a perdu un autre défi avec Nadal, la finale de l’Open de France. Après la victoire à Halle, Federer et Nadal se sont affrontés lors de la finale de Wimbledon 2008.

Dans un match épique et inoubliable, Nadal a battu Federer en cinq sets, remportant pour la première fois sur les pelouses du All England Club. Federer, en larmes, a perdu le royaume et quelques semaines plus tard la première place du classement ATP.

Aux Jeux olympiques de Pékin, il a remporté la médaille d’or en double avec Stan Wawrinka, et quelques semaines plus tard, il a remporté son cinquième US Open contre Andy Murray. Son 2008 a été une année presque normale, où il a remporté un total de 4 titres et un Slam, après des années de domination.

2009 a commencé avec la cinquième défaite consécutive contre Rafael Nadal en finale de l’Open d’Australie. Quelques mois plus tard, Roger a battu son rival en finale de l’Open de Madrid. Mais la vraie joie, pour les Suisses, est survenue entre mai et juillet.

À l’Open de France 2009, après deux victoires incroyables contre Tommy Haas et Juan Martin del Potro, Federer a atteint la finale, où il a joué contre Robin Soderling. Le Suédois a stupéfait Nadal au quatrième tour. Dans la finale, Federer a remporté son premier et unique titre de Roland Garros, terminant le Grand Chelem Carrière et atteignant les 14 Slams de Pete Sampras.

«Non, je ne pense pas que ce fut la victoire la plus importante. Si je n’avais pas gagné mon premier Wimbledon en 2003, le cycle n’aurait même pas commencé. Gagner mon premier trophée à Wimbledon était un rêve devenu réalité. À partir de ce moment, j’ai pensé que je pouvais battre n’importe qui et gagner n’importe quel tournoi.

C’est un moment très important dans la carrière d’un joueur, un peu comme (Alexander) Zverev et (Stefanos) Tsitsipas qui remportent la finale de l’ATP. C’est pourquoi j’aurais probablement mis mon premier triomphe à Wimbledon avant tout le monde “, a déclaré le Suisse dans une récente interview.

Quelques semaines plus tard, Roger a remporté son 6e Wimbledon en battant Andy Roddick en finale et en surmontant les 14 Majors de Sampras: Roger Federer est devenu le nouveau détenteur du record du Slam. En septembre, il a disputé la finale de l’US Open, s’inclinant de façon inattendue contre Juan Martin del Potro, mais 2009 a été une saison inoubliable: “En 2009, en remportant Roland Garros et Wimbledon, j’ai battu le record des Sampras.

A cette époque, j’avais tout gagné et je pouvais m’arrêter. C’était une question légitime. Mais ça ne m’inquiète pas. Je me considère comme une personne tout à fait normale qui est parfois approchée par des gens qui savent qui vous êtes, qui vous reconnaissent, qui vous demandent des autographes ou qui vous disent qu’ils vous suivent pendant 10 à 20 ans ou que vous êtes fort.

Cela m’excite et me rappelle que dans ma carrière j’ai réalisé tout cela. Dans la vie de tous les jours, je suis différent. Un homme normal de Bâle. Un père et un mari, un fils pour mes parents: l’homme que je suis, et non le joueur de tennis, est comme je suis “, a déclaré Federer, quelques années plus tard.